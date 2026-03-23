葵涌冧天秤｜工人用切割器分解倒塌天秤 一段大窩口道仍封閉
撰文：凌逸德
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葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，上周四（19日）天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。當局今日（23日）開始動工將倒在山坡的天秤殘骸解體，逐一移走，預料至明天才處理完畢。現時一段大窩口道仍然封閉，相關的巴士及小巴路線仍然改道。
早上9時左右，多名工人戴上安全帽及配備安全帶等裝備，在天秤殘骸附近工作；當中一人爬上鐵架用切割器切割鐵架。
運輸署稱，因較早前高空墮物，大窩口道（來回方向）介乎芷葵樓與茵葵樓之間的全線仍然封閉。以下受影響的巴⼠路線仍需改道⾏駛：
-九巴第32H及43號線；
-龍運第A32及NA32號線；及
-城巴第930及N930號線。
個別巴士站有所調整。
有關個別巴士路線的最新服務情況，市民可參閱巴士公司的網頁或流動應用程式內的資訊。
同時，新界專線小巴第313號線仍需改道⾏駛。
市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。
▼3月22日移除天秤的事前工作▼
▼3月20日早上搜證▼
事發後翌日，天秤殘骸仍然在山坡未移走。3月20日早上10時左右，警方鑑證科及勞工處等人員相繼到事發現場，他們走近斜坡，檢視塌下的天秤，又進入駕駛室搜證。現場交通仍然受阻。
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▼3月19日天秤倒塌▼
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