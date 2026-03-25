招未成年及內地人任跑腿收「保釋金」　6人涉呃8長者$116萬被捕

警方東九龍總區刑事部經過深入調查及情報分析，鎖定一個與電話騙案有關的跨境詐騙集團，拘捕6人（17至37歲）。詐騙集團以「搵快錢」為招徠，在網上招攬跑腿向受害人收取騙款，跑腿包括未成年及持雙程證人士。據了解，他們每次犯案可獲500至1,000元報酬。



騙徒會隨機致電本地市民，假扮成受害人的家人，並聲稱自己因涉及各種刑事罪行而被扣留，要求提交保釋金。受害人不虞有詐，將保釋金交給騙徒，始覺受騙並報案。警方相信該集團在今年3月，已涉及全港至少8宗「猜猜我是誰」的電話騙案。受害人（65至75歲）損失金額介乎6萬元至34萬元不等，總涉案金額達116萬元。



東九龍總區重案組第3B隊督察梁曼兒交代案情。（林振華攝）

東九龍總區重案組第3B隊督察梁曼兒交代案情指，昨日（24日）中午，警方發現其中一名犯罪集團骨幹成員先接觸3名負責「睇水」及收錢的成員，隨後指示他們在秀茂坪區兩個沒有閉路電視覆蓋、且人流稀少的地方，分別與兩名受害人交收騙款。警方當場拘捕該4名疑犯（17至21歲），並起回共35萬元騙款。兩名受害人並無任何金錢損失。

行動中，警方以「以欺騙手段取得財產罪」拘捕6人（17至37歲），當中包括兩名持雙程證男子（21及37歲），以及4名本地男女，他們現正被警方扣留調查。被捕人分別報稱無業、學生及侍應，角色包括骨幹成員、負責收取騙款的「跑腿」及「睇水仔」。據了解，兩名被捕骨幹成員均為本地人。

警方相信該詐騙集團在今年3月，已涉及全港至少8宗「猜猜我是誰」電話騙案。受害人（65至75歲）損失金額介乎6萬元至34萬元不等，總涉案金額達116萬元。警方亦發現，該詐騙集團會以「搵快錢」為招徠，在網上招攬跑腿向受害人收取騙款，當中包括未成年人及持雙程證的人。據了解，跑腿每次犯案可獲為500至1,000元報酬。在交收期間，骨幹成員會安排「睇水仔」，並選擇在沒有閉路電視覆蓋的位置進行交收，試圖增加警方調查難度。

東九龍總區重案組第3B隊督察梁曼兒交代案情。（林振華攝）

警方呼籲及提醒長者，若收到陌生人的來電指親友遇到急事需要用錢時，應保持冷靜，親自致電親友核實，或與可信的人商量。家屬亦應多加留意家中長者有否突然提取大量現金，並詳細詢問其提款目的，避免墮入騙徒的陷阱。警方強調，所謂「保釋金」純屬虛假，警方絕對不會要求任何人向非警務人員，以任何形式繳交保釋金或其他款項。如有懷疑，可致電警方的「防騙易」熱線18222尋求協助，或善用「防騙視伏器」的「可疑警示」功能。

警方亦提醒年輕人，切勿因一時貪心想「搵快錢」，以任何形式參與騙案。「以欺騙手段取得財產罪」是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可處監禁10年，市民切勿以身試法。