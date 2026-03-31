葵涌警員開槍案│43歲男子身中兩槍　留醫近10日傷重不治

本月21日凌晨零時左右，一名行為及衣著怪異的43歲男子，懷疑手持武器，先後出現在荃灣港鐵站、葵涌昌榮路及青山公路一帶。衝鋒隊趕抵青山公路葵涌段，警員停車搜索期間，男子突然從草叢跳出，手持鋸齒刀及1米長鐵枝衝向警員。警員嘗試口頭警告，甚至向其面部噴出一劑胡椒噴劑惟仍然無效，男子更大叫：「斬死你！」雙方糾纏數分鐘後，最終由3名警員前後共開5槍將他制服。



男子中槍後倒地被警員制服，警員在男子右胸和右大腿發現兩個彈孔，他馬上被送往瑪嘉烈醫院搶救並接受手術，情況一直危殆。



政府新聞處於今日（31日）清晨回覆《香港01》，指該名43歲姓鍾男子，於昨日（30日）晚上8時47分，被宣告死亡。



凌晨有大批警員在現場調查。（李家傑攝）

警方封鎖青山公路往荃灣方向葵涌段，地毯式搜索子彈頭。（黃偉民攝）