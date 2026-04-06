石鼓洲人工島男工墮下受傷　直升機送院　環保署責成承辦商交報告

今日（6日）下午12時33分，一名男工人在石鼓洲人工島地盤工作期間，懷疑跌落一層樓，頭、腳受傷。救援人員到場，事主神智清醒，由直升機吊起送往東區醫院治理。



傷者姓卓（52歲），任職電工；據悉當時他踏中一塊石膏板，石膏板斷裂，他因而墮下。警方將案件列作「有人意外受傷」處理。



事主神智清醒，由直升機吊起送往東區醫院治理。（翁鈺輝攝）

環保署回覆查詢時指，傷者為石鼓洲外海人工島轉廢為能設施工程分判商的一名工人，他在人工島地盤意外從約4米高處墮下受傷，駐地盤急救人員隨即為其治理。下午約2時，傷者清醒被送往東區醫院，初步資料顯示身體有骨折。環保署已安排人員到醫院了解事件及傷者情況，並對傷者家屬表示慰問及要求承辦商為家屬提供適切協助。

環保署十分重視這宗意外，事發後已即時通知勞工處，並要求承辦商全力配合勞工處的調查。環保署亦已責成承辦商7天內，就事件提交報告及即時採取措施，防止類似事件發生。

署方重申，一直重視建築工程工地安全，並緊密監察承辦商的工作及參與工程工地的安全培訓。承辦商除每日定時巡查工地和職業安全情況，亦須定期為分判商提供安全培訓。另外，承辦商亦會在每天開工前提醒工友需注意安全。

事主神智清醒，由直升機吊起送往東區醫院治理。（翁鈺輝攝）