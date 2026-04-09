新田奪命車禍︱49歲死者為外勞小巴司機　住在屯門區外勞宿舍

新田公路往上水方向昨晚（8日）約10時起一小時內先後發生兩宗車禍，導致多人受傷。其中一輛路線44A專線小巴駛疑收掣不及，猛撞前方貨車，49歲羅姓小巴司機昏迷被困，送院搶救後證實不治。據了解，羅男是內地人，為內地輸入的外勞司機。記者今早（9日）到死者位於屯門的外勞宿舍了解，一名自稱其同事男子表示認識死者，但拒絕回答其他問題，著記者向小巴公司查詢；記者亦有聯絡死者所屬的小巴公司，惟截稿前仍未有回覆。



記者亦到44A專線的站頭了解，早更司機坦言不認為任職夜更的死者，只知道死者大約工作了一年左右，司機亦坦言該條專線有聘請外勞司機，大約來港任職數個月至一年。

涉事44A專線小巴當時由港鐵屯門站開出，往上水方向行駛。（黃煦緻攝）

政府早年公布在運輸業輸入外勞計劃之下，2023年9月及2024年7月通過兩輪申請批出了共900個公共小巴及800個客車輸入司機配額，佔相關行業一半的空缺。運輸署會安排輸入司機參加公共小巴或公共巴士駕駛考試及相關職前課程，以熟悉本港交通規則及駕駛路線之後方投入服務，政府亦會按司機的服務區域為他們安排住宿。

小巴司機被困昏迷，消防救出後交由救護員送院搶救，惜最終不治。

小巴司機被困昏迷，消防救出後交由救護員送院搶救。

首宗意外發生在周三（8日）晚上約10時16分，當時一輛的士與兩輛私家車，先後沿新田公路往上水方向行駛，途近竹園村對開時相撞。意外中，8人受輕傷，包括的士司機和4名乘客、兩輛私家車的司機及一名私家車乘客，全部送北區醫院治理。

及至同日晚上11時左右，即上述意外發生約45分鐘後，因該意外引致的車龍仍未消散，龍尾延伸約700米，大約到錦綉花園對開。其時一輛44A線專線小巴，沿新田公路往上水方向駛至，收掣不及，猛力撞向前方貨車的車尾、及右邊線的貨車的左邊車頭。而前方貨車亦因被撞而推前，再連環「串燒」撞向前面另外兩輛車，包括一輛七人車及一輛客貨車。

小巴車頭嚴重變型，司機昏迷被困車內。消防員接報後再次趕到現場，將司機救出，惟他已沒有反應，救護員立即將他送院搶救，惟最終由醫生證實死亡。

除小巴司機外，現場還有9人受傷，他們大多為小巴乘客，幸他們均清醒。兩宗意外合共造成最少17人受傷，涉及8輛車。

新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 3800與調查人員聯絡。

+ 1