宏福苑上樓｜妻捨身救5命　宏泰葉生提早到：想拎有紀念價值嘅嘢

去年11月的大埔宏福苑大火，造成168人慘死。受災7座大廈的居民，今日（20日）起可分批上樓收拾物品，今日最先可上樓的是宏新閣，但亦有居於其他樓宇的居民提早到場了解。



居於宏泰閣的葉先生，其妻子在大火中通知鄰居逃生，救回5命，自己卻葬身火海。他較獲安排上樓的日子提早逾10日到場了解上樓情況，指到時「一定會帶花」上樓悼念，並希望可以取回「有紀念價值嘅嘢」。



大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓收拾，在大火中失去妻子的葉先生在上樓日期未到前，提早到場了解。（黃學潤攝）

葉先生今早在中環展城館旁聽宏福苑大火聽證會，午膳後便回到宏福苑「睇下」。原居於宏泰閣17樓的他表示，自己有運動習慣，不擔心上樓有困難。他獲安排於5月2日上樓，屆時會與兩名兒子和一名媳婦到場。

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓收拾，在大火中失去妻子的葉先生在上樓日期未到前，提早到場了解。（黃學潤攝）

葉表示，上樓時「花我一定要帶」，並希望可以從家中取回「有紀念價值嘅嘢」，甚至「所有能夠帶走嘅都會帶走」，指出自己居於宏福苑多年，屋內每一件物品對他和家人來說都「好有價值，嗰個價值唔係講緊個物質嘅價值」。

宏福苑宏泰閣葉先生與愛妻並肩扶持40載，一場大火家破人亡，思憶亡妻不禁流淚。（資料圖片/廖雁雄攝）

對於上樓安排，葉先生說，協助他的社工曾提醒，大廈內部分居域可能被圍封，是較危險的位置。對於政務司副司長卓永興昨日表示，居民如有需要，可在3小時時限內上落樓多於一次，葉先生則質疑政府「好似無諗清楚」，認為當居應一早想好具體的細節安排，而非到居民上樓前一日，才表示容許他們多次上落。

大埔宏福苑大火受災居民陸續獲安排上樓收拾，4月20日，有人搬走電視機。（蔡正邦攝）