宏福苑｜街坊帶鮮花悼相識廿載鄰居　居民：司長講斷捨離唔係咁易

大埔宏福苑大火受災7座大廈的居民，近日陸續獲安排上樓執拾，今日（26日）輪到宏昌閣及宏道閣的居民獲安排上樓。有宏昌閣居民在社交媒體得悉相識多年的鄰居兼好友不幸罹難，特意帶備鮮花悼念。另外，亦有宏福苑居民不滿政務司副司長卓永興早前「斷捨離」的言論無考慮居民感受，直言：「司長講嘅斷捨離唔係咁易。」又指「佢自己屋企試下先」。



馬先生夫婦得悉鄰居不幸罹難，特意帶備鮮花悼念。（蔡正邦攝）

馬先生夫婦得悉鄰居不幸罹難，特意帶備鮮花悼念。（蔡正邦攝）

居住在宏昌閣19樓的馬氏夫婦，今早8時許抵達宏福苑準備上樓收拾。已在該處居住逾40年的馬先生直言心情緊張，特意帶備背囊、紅白藍袋及包裝物料，據他所知，當局能夠安排4人入屋，單位應沒有嚴重損毀，所以希望能取回現金、貴重財物及具紀念價值的物品。他期望身體應付步行上19層樓，在時間許可的情況下「盡行」。

此外，馬先生從Facebook的尋人帖文中，得悉鄰居在火災中不幸離世「話佢揾唔返」，今日特地帶備鮮花悼念。他感嘆與鄰居相識近20載，對方是一名約30歲的母親，彼此不僅是鄰里，更是多年好友。

今日（26日）宏昌閣及宏仁閣居民上樓執拾。（蔡正邦攝）

有宏福苑居民指得知自己所住的單位有部分破損及燻黑，雖然有心理準備，抱住「拎到就拎」的心態到場，但他表示「唔開心實有」，並提到早前政務司副司長卓永興早前「斷捨離」的言論，他雖然明白有實際需要，但不滿言論無考慮居民感受，「司長講嘅斷捨離唔係咁易」，直斥「佢自己屋企試下先」。他又稱希望政府加強與居民之間的溝通，例如開業主大會，但許多居民反映後都不獲正面回應。

有居民直言：局長講嘅斷捨離唔係咁易。（鄭嘉惠攝）