宏福苑｜雙親葬火海　灰燼尋遺物　宏昌孝子播歌淚別：跟我哋走喇

大埔宏福苑大火7幢災廈居民，近日終可分批上樓執拾。在大火中痛失雙親及宏昌閣老家的蘇曉峯，早前曾於聽證會作供求真相；苦等逾5個月，周二（28日）他亦重返家園。這個居住了42年的家，歷經火劫、面目全非，蘇先生甫入屋即呼喊：「爹哋媽咪我哋返嚟喇！」語畢接着的第二句，已忍不住哽咽泣道：「上次返嚟已經係飲湯、好想飲返你哋嘅湯。」



雙親驟逝，蘇先生回家後擺放花束，播放父母最喜歡的歌曲，將滿佈灰燼的傢俱殘骸執拾整齊，最後道別：「爹哋媽咪，跟我哋走喇，我哋帶你哋去新屋嗰度喇！多謝呢個屋企帶畀我哋40幾年嘅歡笑同喜樂，有緣再會‥‥‥」臨別依依，蘇先生亦尋獲父母生前喜歡的陶瓷擺設，將它們帶往墳場，好好陪伴兩老。



目擊宏福苑變「地盤」 上樓前與太太相擁而哭

蘇先生父母所住的宏昌閣，為其中一幢燒得最嚴重的大廈，也是蘇先生自幼成長的地方。上樓前，他心情忐忑，因不知將會見到的「家」是何等景象。上樓前，他目擊現場已拆鞦韆、爬架，已忍不住淚目，與留在社區中心的太太相擁哭泣，「變成了一個地盤，已經不是一個屋苑的狀態」。

逐步踏上27層的家時，蘇先生看着窗外的海景，又想起自己兒時，不時在樓梯玩樂的景象，也回想起自己有多喜歡眼前的那片海景。單是上樓，也用了蘇先生約20分鐘。

宏昌閣的單位望山，後樓梯望海。蘇先生周二（28日）上樓，想起兒時愛到後樓梯望海。（受訪者提供）

老家面目全非 父母愛整齊 仍執拾傢俱殘骸

上到27樓，蘇先生老家的牆身及天花，已被燒至熏黑剝落；部分石屎爆裂，有房間的牆身倒塌，地下滿佈瓦礫。由於窗戶全數爆開，要用橙色窗網圍封。客廳、房間的櫈，燒至只有支架。廚房掛起了「危險、單位結構嚴重損毀、只限一名居民進入的紙牌」。

蘇先生的老家，已燒至面目全非，窗戶全數要用橙色窗網圍封。（GoPro攝錄畫面）

蘇先生與未有上樓的妻子視像通話，入屋不久，就在地下執拾到疑似雪櫃蓋。因為父母喜歡將家收拾得整整齊齊，他默默把它扶起，搬回廚房位置。蘇先生又不時將一件件已經面目全非的疑似家品，放回在相應位置：「因為實在太多灰喺嗰度，我哋盡量掃一邊、枱櫈盡量擺得整齊, 盡量做。對唔住，爸爸媽媽，我盡量做到咁多，冇辦法。」

蘇先生帶了花束，感謝父母，也感謝住了42年的家。（GoPro攝錄畫面）

蘇先生放下花束，感謝父母，也感謝住了42年等家。（受訪者提供）

播父母生前愛曲、獻花 泣道：爹哋媽咪，跟我哋走喇

蘇先生的雙親在大火中，在自己的家園罹難。為了悼念兩老，他分別播出爸爸喜歡的《陪着你走》及母親喜歡的粵曲，全程輪流播歌給雙親聽。蘇先生也在客廳的一角，剷出一處乾淨的地方，見到米白色的地磚之後，他再放置兩束鮮花、電子蠟燭及紙牌，放上了雙親的遺照、與他們作最後道別。

蘇先生的父親，最愛聽盧冠廷的《陪着你走》。（GoPro攝錄畫面）

蘇先生之後用燒烤網，在客廳從灰燼中「篩」出父母的遺物，最後找到裝了不同國家散紙的錢甖，父母喜愛的陶瓷龜、郵筒及花瓶擺設。

蘇太沒有上樓，蘇先生臨走前再與太太視像對話，讓蘇太道出最後心聲：「如果你哋未上天家之前，仲停留喺呢一度，你哋先去（我哋）新屋，去到和合石歇息一陣再上天家啦。」蘇先生即哭着說，「爹哋媽咪，跟我哋走喇，我哋帶你哋去新屋嗰度喇！多謝呢個屋企帶畀我哋40幾年嘅歡笑同喜樂，有緣再會‥‥‥」

蘇先生臨走前，拍下家中窗外的最後風景。（GoPro攝錄畫面）

時間人手不足 帶不走父母所有遺物 盼能再回家

蘇先生落樓時，帶着母親喜歡的一袋陶瓷龜、郵筒及花瓶擺設，更有一個載有多國硬幣的鐵錢甖。蘇先生父母生前喜歡陶瓷、喜歡儲不同國家的硬幣，對於能找到這錢甖，對他來說意義非凡。他說，會在清潔這些陶瓷後，就會帶上父母安葬的地方，讓遺物回到父母身旁，好好陪伴父母。

這是陪同蘇先生長大的花瓶，他驚訝花瓶竟是完好無缺，決心帶走。（翁鈺輝攝）

不過，蘇先生找到的父母遺物數量，原來較想像中多。惟受時間、人力所限，最終都沒法將所有東西帶出，「很多東西都執唔到出嚟，（時間）一定係唔夠，40幾年感情，點可能3個鐘就執得出嚟呢?」蘇先生希望有機會可以再上樓，再回家帶走更多父母遺物。

蘇先生帶出了一個載有多國硬幣的鐵錢甖，一家人儲不同國家的硬幣，記錄去過的地方。（翁鈺輝攝）

他早前曾形容，大火後此段時間，是他人生中最難過及悲痛的日子。早前他亦曾於聽證會作供，稱「我貪的是真相及公義」，期望當局改善制度上的漏洞。上樓之後，他感到釋懷了一點。事緣蘇先生的父母在單位離世，遺骸像相擁，母親是要靠牙齒辨認身份，等待確認身份也等了一個多月。在等候消息期間，蘇先生曾多次致電警方熱線，欲一同上樓尋母，惟最終被拒。如今蘇先生完成上樓，當作「完成了一件事」。

上樓後，蘇生就即日帶同陶瓷等物件去到墳場，讓父母的遺物回到他們身旁。對蘇氏夫婦來說，要能好好告別，好好記錄，才能逐漸釋懷。