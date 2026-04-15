宏福苑｜警辨認組回應死亡人數質疑：已從每一寸地方灰燼篩出遺骸

大埔宏福苑大火獨立委員會周三（15日）舉行第12場聽證會，下午由警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管⁠鄭嘉俊作供。坊間有人質疑死亡人數多於168人，甚至官方少報數字，鄭嘉俊回應稱「唔可以100%話唔可能（遺漏）」，但DVIU成立目的要找到所有遺骸，隊員會用「每一寸地方」從灰燼中篩出遺骸，「確保不遺漏任何一個人。」因此以鄭的判斷，死亡人數不會超過168人。



大埔宏福苑大火獨立委員會周三（15日）舉行第12場聽證會，下午由警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管⁠鄭嘉俊作供。（湯致遠攝）

大火救熄後，警方DVIU連日在火場搜證及處理遺體。（資料圖片）

DVIU動員605人找遺骸

警務處災難遇害者辨認組DVIU於1975年成立，隸屬警察學院的偵緝訓練科，主要於災難現場找死難者遺體，並協助法醫遺體或遺骸身份。鄭嘉俊稱，隊員是偵輯訓練中心的隊員，當宣布有災難事件要啟用DVIU後，隊員就會執行DVIU工作。在今次宏福苑大火中，DVIU共動員605人執行工作。

有單位重訪5次 筲箕篩灰燼尋碎骨

DVIU由11月29日起進行三次搜查，先查火災單位及公共地方，第二次重訪12個單位，再找遺體。鄭嘉俊稱，這些是報了傷亡查詢中心，指出一個單位有最少兩人失蹤的地方：「可能係我哋之前只搵到一個懷疑遺體，要重新做多次搜查，因為資料發覺有多於一個（失蹤者），或者是有missing而找不到，我哋要再返去搵。」

鄭表示，找懷疑失蹤人士時，主要希望找出所有被報失的人，「我哋唔只一次兩次，搵得最多我哋搵咗5次，我哋喺第5次，要將所有屋入面嘅瓦礫，要將櫈、枱、櫃、電櫃等全都搬離單位，當單位只餘灰燼，同事再用筲箕，搵返入面嘅一啲碎骨、牙齒。」 鄭稱，他們用這個方法找到全部死者，屬全部同事努力。

大埔宏福苑大火獨立委員會周三（15日）舉行第12場聽證會，下午由警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管⁠鄭嘉俊作供。（湯致遠攝）

大埔宏福苑大火獨立委員會周三（15日）舉行第12場聽證會，下午由警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管⁠鄭嘉俊作供。（湯致遠攝）

大火救熄後，警方DVIU連日在火場搜證及處理遺體。（黃煦緻攝）

由發現疑似人體組織再化驗 終計出61遺骸

鄭嘉俊在書面供詞提到，DVIU找到74個疑似人體組織。他確認報告是與衞生署法醫服務及中文大學人類學教授共同處理。鄭稱74個是現場同事懷疑的遺骸，都會帶回化驗，以確保不遺漏，再有兩個是貓狗的動物組織，因此發現的遺骸數量變成60個，再化驗，發現有5個有多於一個死者的組織在其中，不過在比對身份時，當中有4個是與已知的死者重複，因此計算出遺骸人數為61個。

鄭同意，死亡人數最終是由61人，另加一個法醫在宏昌閣找到的個案，及消防找到的遺體整合而成。

死亡人數逾168？鄭：非100%不可能 以其判斷不會多於168

對於坊間質疑死亡數字是多於168人，被問到說法有沒證據可支持？鄭嘉俊稱在他立場，無可能有證據證明有多於168人死，「當然唔可以100%話唔可能」，但他說撇除報了失蹤的人士，或部份人無人查詢過，「我哋都知道」，又稱在搜查工作中「每一寸地方都有搜查」，因這是DVIU成立目的。他又說，有些不是遺骸的物質、或是動物遺骸都被找到，「只要我哋喺現場搵到相信係遺骸嘅物質，都會確保唔會漏」，故他判斷不會有多於168個死者。

委員會感謝DVIU

杜淦堃指出，由於坊間提出指控，委員會亦小心審核了DVIU提交的所有證據。杜指出，審核證據相當困難，想像不到DVIU要在當場處理有關遺體的工作，故代表法律團隊感謝DVIU的工作。獨立委員會主席陸啟康最後稱，DVIU的工作對死者家屬至關重要，代表市民、更大膽地代表死者家屬，感謝DVIU在事件中付出的努力。