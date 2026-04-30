宏福苑｜大埔浸小籌款為遷校添設備　稱教局撥款僅夠基本翻新

受大埔宏福苑火災影響，毗鄰宏福苑的大埔浸信會公立學校（大埔浸小）仍處於封鎖區，目前師生暫借區內兩間小學上課。今年9月新學年，他們將遷入區內前中華基督教會基正小學的校舍，教育局表示會撥款協助翻新。不過，大埔浸小校監曾家石日前以〈被遺忘的一群〉為題發信稱，感激教育局的協助，但相關撥款僅夠新校舍基本翻新，無法恢復原有的學習環境，因此盼籌款460萬元以支持5項工程。



2025年12月，部份大埔浸小學生暫時安排至新界婦孺福利會基督教銘恩小學上課，直至本學年結束。(教育局圖片）

冀籌460萬元支援光纖網絡等5項工程

曾家石21日發公開信稱，感謝教育局的幫助，獲安排今年9月遷往大埔富善邨前中華基督教會基正小學，局方承諾配備標準校舍設備。但他指出，局方撥款僅足夠支持基本翻新，無法恢復以往獨特、引以為傲的學習環境，包括擁有智慧互動屏幕的課室、「自然探知館」、「蟲森出發」、「智Net天地」等。

信中呼籲善心人士施援，贊助重置昔日校園，稱不止是重建一所校舍，而是讓孩子重拾歸屬感。該校冀籌集460萬元，用於5個工程項目：校園光纖網絡及廣播等系統、有蓋操場的冷氣及照明等工程、學校藝術展示區及主題學習區、英語室，以及校園保安防盜系統工程。校方將設立冠名贊助以表達感激，於校內適當位置標示捐款人或機構的名稱。

大埔浸信會公立學校校監曾家石發信籲善心人士捐款。

教育局：正全力翻新前基正校舍 料今夏完成

教育局4月29日表示，一直為大埔浸小及相關學校提供足夠資源，以應付在過渡期間的運作，以及應付大埔浸小於2026/27學年遷往前基正小學校舍的翻新、日常運作等各項必要開支。

局方正全力翻新前基正小學，工程會按新校舍裝修標準進行，包括外牆、課室、洗手間及禮堂、重鋪球場地面、更換所有電力及空調裝置，以及更換升降機等，預料今年夏季完成。

宏福苑大火後，大埔浸信會公立學校學生按年級，暫時安排至區內其他小學上課，直至本學年結束。(教育局圖片）

工程、家具和設備津貼合共預算4,360萬元

局方表示，除了原校舍及兩所臨時校舍（即大埔官立小學、新界婦孺福利會基督教銘恩小學）的家具和設備，例如電子設備可搬往新校舍繼續使用，教育局更為學校提供津貼，以購置額外家具和設備（包括網絡及通訊設施）。上述工程及家具和設備津貼，合共預算約為4,360萬元。

此外，考慮到大埔浸小在兩所臨時校舍運作上的特別情況和需要，教育局已預留500萬元額外資源，以應付相關額外開支，當中包括預留100萬元一筆過撥款，供大埔浸小用於支付遷校至前基正校舍的相關支出。