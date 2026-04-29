宏福苑上樓｜第10日共111戶395人執拾　5宗求警協助涉遺失財物

大埔宏福苑居民分批上樓第10日（29日），政務司副司長辦公室晚上公布，開放的宏泰閣低層5個樓層及宏建閣低層10個樓層，共111戶395人上樓，進出大廈的平均時間是2小時6分鐘。



相關部門合組的綜合詢問處，今日收到5宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物，其中一宗成功尋回失物，其餘4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。



有居民宏建閣搬走一個大電視。（梁偉權攝）

89%居民逗留少於3小時 12%居民逗留少於1小時

政務司副司長辦公室表示，今日上樓的住戶進出大廈的平均時間是2小時6分鐘，最短的是4分鐘，最長的是3小時35分鐘，約89%的居民逗留時間少於3小時，約42%的居民逗留時間少於2小時，約12%的居民逗留時間少於一小時。

今日總共有73戶152人上落大廈不止一次，包括28戶79人多走一次；20戶32人多走兩次；9戶17人多走三次；7戶15人多走四次；6戶6人多走五次；1戶1人多走六次；以及2戶2人多走七次。

5宗求警個案涉遺失財物 1宗已協助尋回

相關部門合組的綜合詢問處今日收到5宗居民求警協助個案和一宗市民身體不適的求助個案。該5宗求警協助涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物 。警方即時派員協助搜查，就其中一宗個案成功協助住戶尋回相關失物；另外4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。