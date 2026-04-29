宏福苑｜卓永興認宏昌閣有數單位被堆雜物　正聯絡住戶了解及認領

大埔宏福苑大火災民陸續獲安排上樓執拾，今日（29日）是第三輪首日上樓，涉及宏泰閣及宏建閣。政務司副司長卓永興表示，過去9日已完成宏新、宏仁、宏道及宏昌閣居民上樓工作，涉及951戶共3,464人，其中有401戶、894人上落不只一次。他指過去9日秩序良好，大致暢順，而綜合詢問處共收到75宗求警協助、15宗身體不適求助，及7宗需要心理輔導個案。



大埔宏福苑大火災民陸續獲安排上樓執拾，今日（29日）是第三輪首日上樓，涉及宏泰閣及宏建閣，政務司副司長卓永興等接受傳媒提問。（馬耀文攝）

卓永興指今天是宏福苑上樓第10日，亦進入第三輪，由今日起至5月1日會開放宏泰閣及宏建閣，5月2日至4日則開放宏泰閣及宏盛閣。他續指，宏泰閣與宏昌閣同樣災情嚴重，涉及死亡個案較多，因此對宏泰閣上樓居民會提供特別支援，居民會安排一名警員陪同上樓。至於有死亡個案單位，每戶會有社署心理學家及社工陪同，如居民有需要，社署會增派人員，陪同上樓警員亦會增至兩名。此外，駐樓民安隊、公務員等亦會按情況提供支援。

卓永興又表示，宏新、宏仁、宏道及宏昌閣居民上樓工作，涉及951戶共3,464人，其中有401戶、894人上落不只一次。他指過去9日秩序良好，大致暢順。綜合詢問處共收到75宗求警協助、15宗身體不適求助，及7宗需要心理輔導個案。

大埔宏福苑大火災民陸續獲安排上樓執拾，今日（29日）是第三輪首日上樓，涉及宏泰閣及宏建閣，政務司副司長卓永興等接受傳媒提問。（馬耀文攝）

他又說，過去一連7日曾到宏福苑與居民交流，不少居民反映希望再上樓，在完成宏福苑A至G座第一次上樓後，5月4日後會盡快公布再次上樓的具體安排。5月13日至17日則會安排宏志閣居民上樓，卓永興稱要感謝逾千名同事「不分你我，落手落腳，幫得就幫」。

至於昨日有宏昌閣居民發現單位內出現不屬於自己的雜物，卓永興確認有一宗相關個案，已馬上聯絡有關住戶，未來數日會與該名居民再上樓，他說：「唔想令佢上樓執拾嘅時間係少咗嘅。」卓永興又指，有關雜物不只被堆入一個單位，而是涉及數個單位，正聯絡有關住戶上樓了解及認領物件。

左起：宏新閣、宏建閣、宏泰閣及宏昌閣。（資料圖片/香港01記者攝）

另外，有業主與住戶就上樓出現分岐，卓永興指安排住戶上樓執拾，目的是讓他們執拾自己物品，希望業主與住戶溝通好上樓名額分配，但如業主及住戶商討後「傾唔好」，政府會另作安排，提供合理機會讓住戶上樓執拾物品。

至於宏志閣有升降機，但上樓人數等限制仍與其他7座相若，民青局局長麥美娟指，就宏志閣安排，其實居民上樓執拾日數「長咗」。宏志閣每日上樓層數不多，首日開放7層，其餘日子開放6層，因考慮到有居民有電梯而會想「搬多啲嘢」。

民青局局長麥美娟指，就宏志閣安排，其實居民上樓執拾時間「長咗」。（馬耀文攝）

她續說，有居民反映擔心屆時會有「塞𨋢」情況，但宏志閣有3部升降機，分別前往「1、4、7」，「2、5、8」及「3、6、9」層數，政府每日開放較少層數是希望每部升降機不會有過多單位使用。麥美娟補充指，宏志閣的升降機需有承建商在場，可以負責在該時段作維修保養，現有一承建商可負責在居民上樓時「開𨋢」。