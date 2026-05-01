宏福苑｜家園抽屜離奇全打開 住戶檢珍藏果皮、柑桔、海味等
撰文：凌逸德
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宏建閣的關太今日（5月1日）重返單位執拾，她發現單位未被火舌波及，但一片狼藉，所有櫃門被打開，對此感到難過和奇怪：「點解會有人入嚟摷我啲嘢呢？」所幸暫時沒有損失。
68歲的關太今日由朋友陪同重返舊居，徒步爬上28層樓。她表示在17樓稍作休息，然後再一氣呵成完成餘下樓層。她早前已寫下準備帶走的物品清單，包括親手曬製及珍藏數十年的果皮、柑桔、咸桔、海味、自己和兒子兒時的照片，以及在公司任職30年獲贈的紀念手錶：「起碼我攞返我自己嘅嘢，係幾十年心血，包括我做咗30年公司送比我嘅手錶，有錢買唔到，未來唔可能做多30年。」
關太指單位未被焚毀，完好無缺，但入屋後卻驚見一片狼藉，鞋櫃、房櫃、廚房櫃、廁所櫃全部被打開：「我間屋係冇燒過，但係一定有人摷過，（否則）唔會係搞成咁。」由於時間匆忙，初步點算iPad等電子產品尚在，而其睡房採用「榻榻米」設計，櫃門較難開，貴重物品收藏密實，暫時未發現有物品不見，但對於家園被人翻動感到難過和奇怪。
談及未來，關太表示雖然家園圓好，居住多年固然不捨和惋惜，但考慮到供完的物業價值或會受損：「我寧願重新開始一個新嘅生活，一定係要重新嚟過！」除非政府落實原址重建，否則她不會繼續居住。
另一位宏泰閣的住戶歐先生則沒能檢獲多少物品，住所結構也告受損。他和家人搬入不久：「以為有個新環境畀小朋友返學，大家住得好啲，點知…無晒，只執番少少紀念品，小朋友嘅獎盃，其實係殘渣，仲有少少金器。」他表示難過：「好失落，唔知講咩，唔識講。」
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