宏福苑上樓｜宏建老婦當日聞𤓓味醒目落樓保命　單位無損飲衫仍在

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今日（5月1日）獲安排上樓的是宏建閣及宏泰閣。有宏建閣長者於大火當日獨自在家，聞到「𤓓味」後致電管理處查詢，被告知只是旁邊兩座樓起火，她只要家中「閂好門窗」便可以。其子今日受訪時想起當時情況，不禁說「好彩我媽無聽佢（管理處）點」，即時落樓才得以平安無事。



他又說，今日上樓後發現單位「一啲損毀都無」，包括沒有水跡、熏黑，「如果通咗電，我阿爸阿媽今晚就可以返去住㗎喇」；亦對屋內沒有搜掠痕跡感到欣慰，最終尋回「老人家最緊張嘅果皮」，以及他們兄弟結婚時、母親所穿著的「飲衫」。



陳先生5月1日登上其父母位於宏福苑宏建閣29樓的單位執拾，事後受訪時一度哽咽，眼框發紅。（王譯揚攝）

陳先生的父母居於宏建閣29樓。他憶述大火當日父親出外看醫生後，與他一起午膳，只有母親在家。當時他收到友人通知，指父母居住的屋苑起火，他立即致電母親，卻未能聯絡上。

原來陳母早在家中聞到「𤓓味」，從廁所窗向外望，卻不見有煙或火，於是致電管理處查詢。管理處得知她居於宏建閣後，回應稱「哦冇問題，隔籬兩座火燭啫，你屋企閂好門窗就得喇」。但陳母「無聽佢點，即刻落樓八卦」，因此才能及時離開大廈，不致被困。惟由於她落樓時僅「踢住拖鞋」，未有帶銀包或電話，因此一度與家人失去聯絡。

陳先生今日回想起當時情況，不禁說「好彩我媽醒目」，加上當時現場仍有位置未被封鎖，故他趕宏福苑後，「兜咗兩圈就喺樓下搵返我媽」。雖然平安保命，但陳先生指，母親當日「望住燒晒所有嘢」，「見住40幾年嘅屋企，突然間乜都無晒，一個正常人都會難受」。

陳先生5月1日登上其父母位於宏福苑宏建閣29樓的單位執拾，事後受訪時一度哽咽，眼框發紅。（王譯揚攝）

他稱，年近80歲的父母「細細個已經喺大埔」生活，長大後一度遷到別處，但結婚誕下他後又再次搬回大埔，是第一批入住宏福苑的居民，他還記得遷入翌會便遇上八號風球，「因為未試過住咁高。我哋仲問，點解層樓會搖嘅？後尾先發覺係正常」。

他提及母親「膝頭哥唔好」，故早已叫父母今日不要上樓，由他與家人代為執拾。陳先生稱現場環境算是乾淨，樓梯的窗早已被打碎，通風算是不錯，加上今日天氣「OK」，故上落時亦不覺焗促。

單位「一啲損毀都無」 檢回果皮、飲衫

陳先生與家人上樓後，拍下單位情況讓父母了解。他形容單位是「一啲損毀都無」，包括沒有煙熏痕跡或水跡，「即係簡單啲，如果通咗電嘅話，我阿爸阿媽今晚就可以返去住㗎喇」。他坦言得知昨天中層居民上樓時，有很多人表示單位曾被人搜掠，今日回到父母的單位，見到屋內沒有搜掠痕跡、櫃桶亦無被打開過，故感到欣慰。

其父母則早已交代有什麼東西需要取回，家人遂立即「睇住張list」執拾。他透露，取回的文件完整無缺，亦成功找到「老人家最緊張嘅果皮」，還有相簿、衣物及日用品，以及相信是他與弟弟結婚時、母親穿著的「飲衫」。不過大型家具等則「真係拎唔到」，因為現時住的地方較小，「你畀多部電視我亦都無意思」，加上假若要取走大型物品，「其實亦都辛苦保安隊。一張梳化點搬落嚟呢？無可能」。

他又說，即使有機會再次上樓，估計都不會再有其他物品需要執拾，但若情況許可而又有升降機可用，「我都想帶我爸爸媽媽上多去一次，即係無論將來係咪可以喺度住返，我都想帶」。

大埔宏福苑大火災民陸續獲安排上樓執拾，5月1日，有關愛隊協助搬運居民的物品。（王譯揚攝）

至於日後的安置，陳先生指一家人都認為應「睇咗（單位）先再諗」，甚至應該先召開業主大會，希望有更多方案可商量或取得共識。他稱若現時召開業主大會，「我相信授權票都會好少，因為大家已經知道焫到埋身」，相信很多業主都會「走出嚟」。

政府早前稱，宏福苑起火7座大廈結構安全已受影響，雖無即時倒塌危險，惟不宜居住。被問到是否認同政府的說法，陳先生稱個人來說不認同，「因為起碼我見到我間屋無事，我亦都聽到好多鄰居話無事，甚至乎我頭先行樓梯落嚟，我都唔見到其他單位有事」，指未上樓前覺得「無得揀」，但今日發現宏建閣大部分單位都似乎「無事」，便覺得「係咪可以返嚟住呢？」，會思考原址重建或修毀樓宇後再供居民入住是否亦是可行方案。

陳先生以其父母為例，指出兩老已在大埔區內、在宏福苑居住數十年，早已適應在該處的生活，若「你要逼佢去一個新嘅環境生活，係咪咁合適呢？」他強調尊重不同居民的選擇，可能有人急需要住屋，選擇樓換樓或搬往市區，但認為「至少係應該有得揀」。

5月1日，宏福苑宏泰閣及宏建閣的居民回家執拾。（夏家朗攝）

▼大埔宏福苑．5月1日卓永興視察上樓安排▼

