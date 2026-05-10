耀能調查：照顧壓力隨時間變化反彈　加強支援防照顧者淪無償傭工

香港耀能協會近期公布了一項殘疾人士照顧者的問卷調查結果，訪問了201位來自5間社區支援服務單位的照顧者，報告反映照顧者在不同階段會面對不同壓力與需要 ，由「新手照顧者」、到長年照顧下的身心疲累、以至照顧者與被照顧者逐漸老化，照顧安排都需要不斷調整。 若社會的支援服務一成不變，僅僅停留在教授照顧技巧，隨時會令照顧者淪為求助無門的「無償超級傭工」，而關鍵在於社工能否與照顧者家庭建立長期互信，提供連貫的支援，回應服務使用者不同階段的需要。



香港耀能協會近期公布了一項有關殘疾人士照顧者問卷調查結果。（梁鵬威攝）

逾一半受訪者感到壓力 照顧年資少於5年

香港耀能協會專業及程序發展總監黃源宏博士指出，受訪照顧者絕大多數為女性（佔75%），且年齡集中在56歲以上，而大部分照顧者都是父母或配偶。調查結果揭示了照顧者壓力在不同階段，會面對不同壓力與需要 ：通常照顧年資越長，累積了經驗後感受到的壓力相對較低；反而有超過一半出現「壓力徵兆」和感到「沉重負擔」的照顧者，其照顧年資是少於5年的。

照顧者與被照顧者同老化 壓力會反彈

黃博士解釋，照顧者在首兩年往往因忙於應付突發狀況，未必有空間意識到自身的壓力；感受到沉重負擔的大多照顧年資3至5年的人。隨着年資增長，大部分人會因為掌握了照顧技巧及接受了社福服務支援而逐漸適應。

然而，數據亦反映部分長期照顧者會出現「壓力反彈」，原因正正是面臨「雙老」困局——照顧者自身步入老年、體力衰退，同時被照顧者亦隨年紀增加而出現機能退化，兩者疊加令照顧壓力再度飆升。

黃源宏博士認為，若社會提供的資源只停留在技能培訓，只是將照顧者訓練成「無償及無限付出的超級傭工」。（梁鵬威攝）

暫託與經濟援助屬持續需求 以防照顧者淪「無償傭工」

調查亦區分了照顧者的「過渡性」與「持續性」需求。黃博士強調，學習照顧技巧及應用輔助科技等，僅集中在照顧早段，屬於過渡性的需要；若社會提供的資源只停留在這類技能培訓，無疑只是將照顧者訓練成「無償及無限付出的超級傭工」。

事實上，經濟援助及日間暫託，才是長期困擾照顧者的「持續性核心需求」，必須獲得重點支援。此外，不少照顧者表示需要心理輔導、情緒支援，以及能夠令他們暫時離開照顧者的角色的社交或休閒活動。所以黃博士指出，社福服務規劃上不單止要集中在被照顧者身上， 照顧者本身都需要照顧的。

黃博士認為，社工能否擔當「個案管理」的核心角色，與家庭建立長期互信，並在關鍵時刻拆解照顧者深層次的糾結與困局。（梁鵬威攝）

社工要與家庭建立長期互信 關鍵時刻拆解深層次糾結

黃博士形容，照顧者能宣之於口的需要，往往只是冰山一角，更多的是隱藏在水面下的心理糾結。因此，服務的成效共非建基於能夠提供多少種服務，而是社工能否擔當「個案管理」的核心角色，與家庭建立長期互信，並在關鍵時刻拆解照顧者深層次的糾結與困局。

香港耀能協會新界西綜合社區康復中心高級經理蕭海暉女士指，個案支援的形式「以家庭為本」，社工及跨專業團隊不單止着眼於被照顧者的需要，更會全面評估整個家庭的脈絡，了解其身體情況、家庭分工、有沒有足夠支援等，與家庭共同訂立目標，再按輕重緩急排列介入優次，以配對適切的服務，並適時調整服務及支援的強度。

蕭海暉續指，現時日間中心與家居服務互相聯貫，可以提供一站式支援，讓服務使用者及其家人不用四處奔波或重覆求助。

香港耀能協會新界西綜合社區康復中心高級經理蕭海暉女士指，個案支援的形式以家庭為本，社工不單止着眼於被照顧者的需要，更會全面評估整個家庭的脈絡。（梁鵬威攝）

社工分享跟進許太個案的經驗

一直跟進許太個案的社工林健煌分享的實戰經驗，例如去年素美大病後，他不僅為她客觀分析入住院舍的利弊讓其詳細考慮，更協助入紙申請院舍以防萬一。素美出院後，他會因應素美每星期的身體狀況，例如微調上門洗澡或復康訓練的模式，「佢狀態穩定咗，再叻咗，我哋其實希望畀佢自己參與多啲，畀佢自己感受到自己有能力做，建立到信心」。

一直跟進許家個案的社工林健煌分享過去與許太和素美相處的點滴。（梁鵬威攝）

支援亦不局限於復康醫療層面。林健煌會根據許家的需要，協助申請輪椅或助行架等；有次許太發現家中窗戶疑因生鏽難以關上，林健煌知悉後迅速尋找義工，趕在黑雨前為許家維修窗戶滾輪，解決了燃眉之急。而在疫情後許太長女不幸病逝的悲痛時期，林健煌找義工安排車輛，接載行動不便的素美去送姐姐最後一程，並特別加強了對兩母女的情緒支援。凡此種種，正是社工作為個案管理的角色，適時適切提供到位的服務。

林健煌會根據許家的需要，協助申請輪椅或助行架等。（梁鵬威攝）

林健煌又分享另一個例子，他曾接觸一位50多歲、因中風而影響吞嚥能力的在職女士。起初，該女士極度抗拒團隊提供的喉管進食支援服務。但經過耐心的聆聽與溝通後，才發現她無法在心理上接受自己變成一個需要依賴喉管的殘疾人士。

得知這個深層結癥後，林健煌沒有強硬推銷服務，而是結合醫生的專業判斷，告知她這並非不可逆轉的情況。團隊一邊為她提供每四周一次的喉管護理，一邊教導她尋求言語治療。最終，該女士在半年後成功拔除喉管。林健煌總結道：「其實當時同佢相處嘅時候，最基本就係把口唔好再講咁多嘢，反而真係要聽多啲其實佢哋講啲乜嘢。」

林健煌認為，有時與服務使用者相處，最重要是懂得聆聽。（梁鵬威攝）

香港耀能協會2026-27年度全港賣旗日

所籌得善款將撥作支持協會殘疾人士康復服務及自負盈虧服務之上

日期：2026年7月4日（星期六）

時間：上午7:00 至下午12:30

地點：全港指定地點

詳細資料：https://flagday.sahk1963.org.hk/zh

