5歲女患罕病有口難言　用圖片交換法溝通　治療師用口肌工具訓練

面對患有全港首例「TBR1」罕見基因病、將近6歲仍未懂說話的女兒，盧太5年多來從未輕言放棄。在這條充滿未知與挑戰的路上，除了盧太無微不至的照顧，香港耀能協會的言語治療師吳姑娘，亦扮演了不可或缺的同行者角色。



不少人對「言語治療」存在誤解，以為這門專業僅僅是教小朋友學講話，但吳姑娘解釋，其實言語治療的涵蓋面極廣：由最基礎的發音糾正、口部肌肉協調、改善吞嚥困難，以至為缺乏口語能力的特殊兒童尋找替代的溝通方法，都屬於言語治療師的專業範疇，治療師要透過度身訂做的訓練，協助這有需要的兒童打破無法言語的枷鎖。



香港耀能協會的言語治療師吳姑娘會使用不同的「口肌工具」為盧太的女兒訓練。（黃寶瑩攝）

強化口部肌肉：從吞嚥困難到學懂咀嚼

吳姑娘解釋，語言、發音、口肌，以及吞嚥障礙等範疇，其實全部由言語治療涵蓋。而吳姑娘指，不論任何能力、有否罕見病，言語治療師都會先做評估，才開始制定訓練方法。而吳姑娘發現盧太女兒的語言能力及口肌方面，有待改善，尤其口部肌肉力量不足及協調能力較弱，不僅阻礙發音，更影響了日常進食吞嚥。

為了解決這問題，吳姑娘使用不同的「口肌工具」為她特訓，例如利用不同粗幼、形狀的咬牙膠棒，訓練其顎骨力量與咬合穩定性及力度；又透過吹笛、吸管及匙羹等工具，訓練她嘴唇的控制及運氣能力，防止飲水時流口水。吳姑娘指，口肌工具要在學校和家中同步使用，因盧太因配合在家為女兒訓練，效果顯著。

經過持續訓練，盧太女兒的進食能力有顯著進步，因她入學時不懂得用舌頭將大塊食物推到一邊咀嚼，但現在她已經能自然地運用舌頭，將媽媽準備的藍莓送到大牙位置咬碎。

吳姑娘用公仔示範，如何使用口肌工具。（黃寶瑩攝）

輔助溝通工具：說話以外的表達橋樑

吳姑娘指出，對於尚未發展出口語能力的小朋友，表達需求不一定要靠說話，其實亦可使用手語、手勢，甚至遞上自己打不開的零食包裝向人求助，都是社交上合宜的動作，也可以展現到溝通動機，亦是一種能夠與人互動的方式，其實都屬於非口語溝通的方法。針對不同的罕病或特殊需要兒童，治療師會按其能力，利用「輔助溝通工具」為他們搭建與外界溝通的橋樑，讓他們能夠表達需要。

吳姑娘指，可以利用輔助溝通工具為特殊兒童搭建與外界溝通的橋樑，例如透過拍打AAC輔助溝通工具發聲來表達意願。（黃寶瑩攝）

盧太女兒現時常用「圖片交換法」

例如有小朋友手部不靈活，會改用眼神示意；有小朋友則會透過拍打發聲機器來表達意願。而盧太女兒現時最常用的，則是「圖片交換法」，透過將代表不同物件的圖卡撕下交給別人，從而訓練其溝通動機。

有些小朋友則可使用圖片、文字結合的方式，組織句子表達意思。吳姑娘指，選擇合適小朋友的溝通方法時，要如何增加他們的溝通動機及主動性是很重要的。

盧太女兒現時最常用的，則是「圖片交換法」，透過將代表不同物件的圖卡撕下交給別人。（黃寶瑩攝）

「認人叻」強項：父母相片貼Lego公仔 增加注意力

訓練要見效，先要引起小朋友的興趣及注意力。吳姑娘接觸盧太女兒時，察覺到她非常喜歡接觸人。所以為了吸引她達到一些訓練目標，吳姑娘會花心思自製專屬教具，將盧生盧太的相片印出來，再貼在Lego公仔頭上，然後跟盧太女兒講，「帶佢哋（父母）坐巴士」這個設計瞬間抓住了盧太女兒的注意力，平時她推兩三下就放棄，當日竟全神貫注地推着載滿家人的玩具巴士足足半小時。

吳姑娘指，有一類訓練工具可透過圖片及文字教導兒童組織句子溝通。（黃寶瑩攝）

吳姑娘強調，即使盧太女兒現時仍以非口語溝通為主，但其實在日常訓練中，亦不會省略口語訓練，反而是同步進行，例如在使用「圖片交換法」時，當盧太女兒遞了一張圖片，吳姑娘亦會鼓勵她嘗試模仿嘴形發出單音及覆述相關詞語，結合不同訓練方法，可以加強她對圖片及聲音，甚至文字的連繫。

香港耀能協會2026-27年度全港賣旗日

所籌得善款將撥作支持協會殘疾人士康復服務及自負盈虧服務之上

日期：2026年7月4日（星期六）

時間：上午7:00 至下午12:30

地點：全港指定地點

詳細資料：https://flagday.sahk1963.org.hk/zh

