宏福苑宏志閣今起再上樓　有居民稱先執走日用品再考慮是否售業權

大埔宏福苑大火發生近半年，八座大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民今日（13日）起第二次分批返回單位。不少居民今早帶同行李箱、紅白藍膠袋回家執拾。被政府委托為宏福苑管理人的合安昨日召開簡介會，公布宏志閣復修時間至少要9個月。有自幼在宏福苑長大的居民表示，由於父親年紀大，擔心工程時間太長，需再考慮工程安排決定會否出售業權，她今日希望先帶走部份日用品。



大埔宏福苑宏志閣居民5月13日起可再次上樓，有居民帶同行李箱登上接駁巴士。（賴卓盈攝）

自小在宏福苑居住的林小姐表示，由於未知日後會否回單位居住，今日主要想取回一些日用品。

昨日合安召開網上簡介會，公布宏志閣工程費用至少要3000萬，需時至少9個月。林小姐說由於父親喜歡住宏福苑，會由他決定會否出售業權。不過她擔心，父親年紀較大，宏志閣的工程時間又比較久，因此會再考慮實際安排而決定。問及如何看待需由居民攤分復修費用，她稱「都冇得擔心，所有決定都係佢話事，我哋都係聽咋嘛，都冇得講。」

合安昨日亦公布，宏志閣升降機可以使用，已為大廈3部升降機簽訂3月中至6月中的電梯合約，至於之後安排則未提及。林小姐指昨日亦有留意到，「有諗過就算到我哋返到去，都未必有lift（升降機）搭。」不過她認為，合安到時或會再更改安排。

宏志閣居民今日起可第二度分批上樓，每戶最多可有四人上樓，最多可逗留單位三小時，安排與其他七座大廈相若。