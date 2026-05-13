宏福苑大火｜宏志閣居民未及考慮業權　連日憂失竊無法入眠

大埔宏福苑大火發生近半年，八座大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民周三（13日）可再回家執拾物品。宏志閣居民王女士與兒子同住，上次上樓見宏志閣「無穿無爛」，以為可隨時再回家，只帶走兒子上學用品，連證件都無執拾，要到入境處重辦。事隔五個月，王女士再回家，她預料沒法搬屋，又因憂慮家中財物被盜，失眠數日。王女士暫時未思考買賣業權：「現在就是見步行步。」



宏志閣居民王女士與兒子一同上樓，準備只帶走貴重物品。（夏家朗攝）

今日首批宏志閣居民於9時登記後陸續上樓。王女士與就讀中學的兒子，於早上7時半已經到廣福邨準備，帶着幾個透明膠箱備用。

宏志閣居民王女士與兒子。（夏家朗攝）

首上樓以為可再回家 證件沒取回要重辦

沒受大火波及的宏志閣，居民在大火發生後一周獲安排上樓1.5小時執拾。王女士形容，當時安排混亂，時間不足，因兒子要上學、她又要落口供，她急忙地在晚上七時許回家，只帶走了兒子上學要用的東西：「連證件都冇乜執，淨係執嗰啲銀行卡。嗰次走咗，諗住可以返轉頭。」後來更要到入境處重辦證件。

宏志閣居民王女士。（黃學潤攝）

二度回家有升降機 惟得三小時沒法搬家

距離上次回家已五個月，王女士今次回家只有三小時，她期望可帶走相簿及一些有價值的貴重物品等；但大火前新買的冷氣機、抽濕機及電視等，則未必能搬走，因她只登記自己兩母子和一名朋友上樓，預料沒法搬走所有物件：「搬屋只得三小時，當然不夠。」所以大件的物品，她也未必會取走。

王女士說不確定今次是否最後一次回家，她一直覺得，宏志閣「無穿無爛」，惟回家卻一直受限；現時是否賣業權，也未有時間詳盡考慮：「有什麼情況又未知，現在就是見步行步。」

門鎖被鑿爛 憂被盜竊失眠數日

王女士家中的門鎖，早前因消防搜救被鑿爛，一直「中門大開」。早前宏福苑其餘七座大廈居民回家，不少人家中疑似失竊，令她憂心不已。二度回家，她只感到緊張：「因為聽街坊說，有人被人偷東西⋯⋯其實如果沒有被人爆竊，我已經很開心、無壓力，因為在火災之後, 還要被人爆竊，其實壓力是很大的。」