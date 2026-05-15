跨部門演習模擬過渡性房屋火警　「iCasualty」識別傷者身份去向

政府跨部門今日（15日）進行重大事故演習，模擬一座過渡性房屋因為電線短路引致火警。警務處、民政事務總署、關愛隊、醫院管理局、消防處、中華電力有限公司、香港危難應變醫學會及香港演藝學院均參與演習。



演習中，警方新界南總區多個部隊進行疏散、緊急救援、事故處理和善後服務。同時，人員運用內部軟件「iCasualty」以加強跨部門資訊流通，更快識別傷者身份及最新去向，提升調查工作以及處理家屬查詢的效率。



消防員為逃生人士戴上逃生頭套。（警方提供）

跨部門重大事故演習於沙田香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學進行，以加強政府相關部門及各持份者在處理突發事故時的溝通、協調及應變能力。演習中，警方新界南總區的衝鋒隊、警察機動部隊、交通部、刑事部，以及沙田警區和相關持份者共同協作，進行疏散、緊急救援、事故處理和善後服務。

警方表示，會繼續與各持份者保持緊密聯繫，以提高社區人士安全意識，並會定期檢視相關應變計劃，確保公共安全。