佐敦文苑樓火︱火場成焦土遺輪椅　樓下店主憶聞麗姐求助無力救

油麻地文苑樓昨晚（21日）發生奪命火警，高層一劏房單位發生火警，據悉疑是單位床頭電掣率先起火，迅速蔓延，劏房內一名需以輪椅代步的69歲朱姓老翁命喪火場，其老伴「麗姐」嘗試救人時燒傷且乏力，未能救走枕邊人，悲痛欲絕。



記者今日（22日）傍晚重返起火單位，現場滿目瘡痍，遺下輪椅及助行架等物品。有在樓下開寵物店的街坊憶述，當時拿起一個滅火筒及兩個逃生面罩便上樓救人，當時雖曾聽到「麗姐」呼救，卻因環境漆黑及濃煙嗆喉，加上當時正在協助另一患腎病友人逃生，而無力再幫「麗姐」，對「麗姐」的老伴喪生感遺憾：「真係瞓唔到覺。」



涉事單位約900呎，被劏分成9間劏房，當中一房床頭電掣懷疑先起火。 （梁偉權攝）

現場所見，起火單位牆身燒至剝落、天花嚴重熏黑，單位充積大堆雜物，有大床僅燒剩床框，走廊通道狹窄，懷疑率先起火的床頭電掣，電線已燒光。現場遺有輪椅及助行架等物品，地面仍有消防灌救後的積水。

在八文樓地下開設寵物店的葉小姐表示，得悉起火後立即帶同滅火筒及逃生面罩上樓打算救人，當時大廈已「黑到完全睇唔到嘢」。她上樓後遇到有腎臟問題的友人，當時對方表示「抖唔到氣」，葉陪友人逃生期間，見到一名老婦帶着手抱嬰兒，她與友人於是立即分別扶着老婦和抱着嬰兒落樓。

佐敦文苑樓奪命火，在樓下開店的葉小姐表示，當時帶同滅火筒和逃生面罩上樓嘗試救人，惜最終無法救走行動不便的老翁，得悉對方喪生後「瞓唔到覺」。（梁偉權攝）

葉小姐指，麗姐比她更早上樓；她其後趕到時，曾聽到麗姐「嗌救命」，呼叫指老伴跌在地上，「喺個地下度摸到佢個身，係熱嘅」。惟由於當時因環境太黑，加上濃煙「涸口喇、辣眼喇」，根本不敢也無辦法前行，亦無法找到麗姐的位置，加上她帶着患病友人，無奈自先行撤離，「我唔可以由得我老友有事㗎」。

她指逃生途中，遇到一名街坊逐家逐戶好大力拍門大叫「喂！火燭啊！走啦！」，提醒居民逃生，葉小姐不禁嘆：「嗰個人真係好好呀！」

至約5分鐘後，麗姐也被帶到樓下，當時她情緒激動，不斷說老伴「來哥」「都未落嚟」。最終葉小姐得悉來哥離世，她今晚受訪時直言「真係瞓唔到覺」，又遺憾地說若自己上樓時想起帶同電筒和濕毛巾，可能「真係救到來哥㗎」。

佐敦文苑樓奪命火，在樓下開店的葉小姐表示，當時帶同滅火筒和逃生面罩上樓嘗試救人，惜最終無法救走行動不便的老翁，得悉對方喪生後「瞓唔到覺」。（梁偉權攝）

起火前冷氣突跳掣 鄰居：聞到強烈塑膠燒焦味

鄰居陳先生表示，事發當晚約11時，他剛外出回家，隨即聞到一陣異常濃烈的塑膠燒焦味。由於當時已入夜，他對此感到有些心驚，但「估唔到係火燭」，而且因在搬運物件，需不停上落樓，故未有為意。他又指，當他如常開啟家中的冷氣機時，冷氣機疑因電力異常隨即「跳掣」斷電，他隨後再度出門下樓時，已驚見鄰近單位陷入火海，現場火勢迅速蔓延。他稱未親耳聽到起火單位的死者在火警發生時有否，但事後聽聞有其他街坊曾試圖入屋營救死者，可惜未能成功。

今日（22日）早上死者老伴麗姐回到大廈，聲淚俱下向記者憶述昨晚情況。（翁鈺輝攝）

老伴日做16小時執紙皮維生 死者腳痛曾向伴侶透露「寧願死」

談及不幸喪生的老翁，陳先生指出死者生前周身病痛，因癱瘓而長期需要依靠輪椅代步，平日鮮少出門，起居飲食全賴同居「老婆」悉心照顧，大多出街買飯盒飽腹。鄰居更透露，早前曾聽聞死者向老伴埋怨，指雙腳很痛，透露「寧願死咗佢」。

陳先生稱，麗姐與老伴無正式註冊結婚，但雙方認識後便同居至今，居住上址逾十載，在晚年互相照顧，不見有他人前來探望。二人生活極拮据，麗姐為人勤力，為維持生計，在街頭撿拾廢紙皮「起碼十五、六個鐘頭最少」。面對鄰居在火海中喪生，陳先生坦言感到心裏非常不舒服。

現場仍然漆黑一片，走廊有燒焦痕跡。（翁鈺輝攝）

涉事單位一劏九 或致電力負荷加重 人流複雜衞生惡劣

涉事單位面積相當寬敞，實用面積估計達800至900平方呎，格局「四正」。陳先生表示約30多年前，該單位被分隔成9間劏房放租，但租客固定，「差唔多到尾都係呢幾戶人住」。他直言，由於一屋多戶，出入人口極為雜亂，住客包括少數族裔等不同背景人士。他抱怨，有時三更半夜鄰居「瞓覺又嘈住晒」，凌晨時分開門出入，甚至有人喝醉酒在走廊大喊，反問「邊會（住得）舒服？」

被問到會否擔心劏房帶來安全隱患，陳先生感無奈指認為「無辦法」，劏房導致電力負荷加重是必然，「邊理得人哋咁多？」比起電力問題，最令他難以忍受的是該單位的衞生環境。他形容內部非常骯髒，混居情況亦有木蝨問題。

大廈外牆棚網現一個洞口。（翁鈺輝攝）

文苑樓現正進行維修，大廈外有棚網圍封。（翁鈺輝攝）

麗姐痛失老伴一度坐地 事後推發泡膠箱手推車離開

火警發生於昨晚（21日）10時49分，油麻地文苑街2至24號文苑樓高層劏房單位報稱發生火警，消防將救火救熄後，在劏房內發現一具焦屍；另有4人吸入濃煙不適，清醒送院，事件總共釀成1死4傷。

死者是一名69歲朱姓男子。據了解，朱翁行動不便，需坐輪椅代步；而朱妻平日則拾紙皮和發泡膠箱維生，並在樓下附近擺放雜物。火警發生後，朱妻接獲噩耗，情緒激動，一度坐在地下，事後登上警車協助警方調查。她離開警車後，旋即推著手推車，運載發泡膠箱和其他雜物離開，又向記者稱：「我無地方住，你點幫我?」即默然而去。

死者老伴麗姐接獲噩耗，情緒激動，一度坐在地下。

死者老伴麗姐推手推車運載發泡膠箱和其他雜物離開。

涉事單位空間狹窄，牆身、天花和鐵閘多處被熏黑，多處有明顯剝落痕跡。現場擺放多件雜物，包括膠桶和木梯，地面亦見積水或污漬，整體非常凌亂。

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事發大廈高層位置起火。(網上圖片)

事發大廈高層位置起火。(網上圖片)

消防展開鋼梯開喉灌救。可見大廈外牆的棚網有薰黑痕跡。(李家傑攝)

其中一名傷者由救護車送院。(李家傑攝)

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其中一名傷者由救護車送院，須戴上氧氣罩。(李家傑攝)