佐敦文苑樓火︱起火單位貓咪肥妹走失　街坊尋貓盼圓死者老伴心願

佐敦文苑樓昨晚（21日）發生奪命火警，高層一個一劏九的劏房單位起火，一名需以輪椅代步的69歲朱姓老翁喪生。其老伴「麗姐」無力救出老伴，頓失所依，而其飼養的貓咪「肥妹」亦在火災中走失。



事後有附近糖水店的負責人在社交平台發帖，呼籲街坊一同尋貓，讓「麗姐」有所依靠。糖水店負責人形容「麗姐」為女中豪傑，即使身體殘疾，亦比常人付出難以想像的勞力，「淋到通身濕曬」都照樣撿紙皮，獨力照顧長期病患、需坐輪椅的老伴。



佐敦文苑樓奪命火警，死者與老伴飼養的貓咪「肥妹」走失，附近糖水店發帖呼籲街坊協助尋貓。（Threads @desert_hero_hk）

在該區經營糖水店的「糖水雄」今日（22日）下午出帖，引起網上回響。帖文形容離世老翁的老伴「麗姐」「好好人，平時主要都係幫我哋負責倒垃圾！喺度佢有一個心願！因為佢唯一可以陪到佢嘅貓貓走失咗，希望可以透過街坊力量可以幫手搵得返。」

「糖水雄」負責人兒子AA接受訪問表示，今日下午約4時收到麗姐女兒的求助，希望他們幫忙發帖尋貓。走失的貓名叫「肥妹」，年齡約一歲，平日於起火單位內居住。由於文苑樓目前正進行外牆搭棚工程，麗姐女兒推測「肥妹」昨晚因火警驚恐過度，可能經窗口爬到外牆棚架逃走。AA又指，目前麗姐已被送往醫院接受檢查。

佐敦文苑樓奪命火警，死者與老伴飼養的貓咪「肥妹」走失，附近糖水店發帖呼籲街坊協助尋貓。（糖水店負責人提供）

十多年鄰里情 街坊讚麗姐「女中豪傑」

認識麗姐超過二三十載的街坊「糖水雄」接受訪問時表示，麗姐雖然不良於行、走路時「趷下趷下」，卻是家中的經濟與照顧支柱。其不幸離世的老伴患有長期病患，雙腿癱瘓需坐輪椅，平日極少出門，只有在麗姐推他去醫院覆診時，街坊才有機會見到其身影。

為了生計與照顧丈夫，麗姐每日付出常人難以想像的勞力，「晚上兩點鐘見到她，早上七點八點又見到她。下雨淋到通身濕曬，佢都一樣照執紙皮。」而執紙皮收入微薄，整天可能只有一百幾十元，打風落雨更完全沒有收入。「糖水雄」形容麗姐絕非「搵世藝（消磨時間）」，而是真正為生計苦苦掙扎。為了幫輕麗姐，「糖水雄」與部分相熟商戶一向會將店舖的紙皮「私有化」全數留給麗姐，以防他人爭奪。

「糖水雄」兒子AA亦形容麗姐是「女中豪傑」，指「我哋店舖開到四、五點，依然見到佢。」，估計她面對沉重金錢壓力，AA亦曾經主動詢問對方「你咁樣捱得唔得㗎？」

今日（22日）早上麗姐回到大廈，聲淚俱下向記者憶述昨晚情況。（翁鈺輝攝）

大廈外牆棚網現一個洞口。（翁鈺輝攝）

文苑樓現正進行維修，大廈外有棚網圍封。（翁鈺輝攝）

+ 1

+ 2