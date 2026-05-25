宏福苑上樓︱6歲小朋友上樓盼尋回心愛足球　希望搬回舊居生活

大埔宏福苑7幢受災大廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。今日（25日）是宏建閣及宏昌閣的居民獲安排上樓執拾物品。有6歲小童表示最想尋回心愛的足球，更期盼能搬回舊居生活；亦有居民雖對家園充滿感情，惟火災已經發生，只能無奈接受。



六歲的 Scott 今日隨父母返回宏福苑單位執拾。（黃學潤攝）

6歲男童 Scott 今日隨父母返回宏建閣單位執拾。Scott 自出生起便在該處居住，他年紀尚小，今日重返家園，最想尋回的心愛足球：「因為我最鍾意玩足球。」自火災發生後，他自言已經有一段時間沒能和爸爸踢足球，他亦希望可以重返舊居生活。

宏昌閣居民馬先生及家人一同回家收拾，坦言不知該如何形容此刻感受。他們在宏福苑已居住逾40載，對昔日家園充滿感情。馬先生無奈表示：「唔捨得都無辦法啦，佢無咗啦，畀錢買個災難返嚟。」馬先生的家人則認為災難已發生，應保持平常心：「咁要睇開啲，無理由成日唔開心。」至於安置方案的決定，馬先生表示目前仍未有決定，尚在考慮中；他更直指政府經常催促要「快啲快啲」，但居民需要慎重考慮才能作出決定。

宏昌閣居民馬先生及家人一同回家收拾，坦言不知道該怎麼形容此刻的感受。（黃學潤攝）

宏昌閣居民馬先生及家人一同回家收拾。（黃學潤攝）

↓ 5月25日宏建閣及宏昌閣居民上樓情況 ↓