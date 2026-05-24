宏福苑︱居民引何不食肉糜評「往前看論」　有人嘆：不忍別還須別

大埔宏福苑7幢災廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾，今日（24日）輪到宏建閣及宏昌閣的居民獲分批回家。面對面目全非的家，儘管居民已是第二次上樓，但心情仍無比沉重。宏昌閣居民張女士形容，每上一次上樓心情就感受到「見一次少一次，即係末日到」；宏建閣居民林先生落樓後，慨嘆：「不忍別，還須別，無論有幾多唔捨得，今日都要放手。」至於出售業權方面，不同居民都有各自考量，有人希望盡快抽籤揀樓，有人亦仍在考慮中。



宏昌閣居民張女士感嘆，雖然帶得走實物，但最珍貴的回憶卻帶不走。（馬耀文攝）

宏昌閣的張女士的單位約400多呎，第一輪上樓僅能執走一兩成物品，今次亦只能「盡拎」：「因為時間咁短，入面嘅嘢係唔少，每一樣嘢你想捨棄，嗰一刻無時間去諗我究竟要捨棄定保留，所以我係盡拎，返去再篩選，因為無時間去篩選。」

她感嘆，雖然帶得走實物，但最珍貴的回憶卻帶不走。對於日前有居民很正面地指要往前看，張女士顯得不以為然，坦言：「令我諗起以前有一個皇帝，聽見大臣話人民無飯食，皇帝就話：『無飯食？食肉囉。』(即「何不食肉糜」)」張女士認為，每個人有每個人不同能力，但願有能力而在位者「做嘢就得」，「但傷害居民嘅嘢不可說。」

被問到對於業權意向如何，張女士坦承:「一定係焦慮啦，焦慮唔知何去何從，好多嘢唔清晰，我又唔知係咪去到咁差，無轉彎嘅餘地。」她明白總有人喜歡新居，「但未必係我哋所鍾意，亦要花費一筆金錢再去處理」。

宏建閣居民林先生落樓後，慨嘆：「不忍別，還須別，無論有幾多唔捨得，今日都要放手。」（馬耀文攝）

有居民盼盡早抽籤揀樓 促解決圍標貪腐問題

宏建閣居民林先生落樓後，慨嘆：「不忍別，還須別，無論有幾多唔捨得，今日都要放手。」然後他表示希望盡快去抽籤揀樓，「盡快攞返間屋」。他又指：「呢場火話畀大家知個問題有幾咁嚴重，個天甘願放棄168條人命，為嘅係公義！如果唔剷除圍標同埋衍生出嚟嘅貪污，香港寧願唔做大維修！」

宏泰閣的廖先生今天帶同9歲的女兒一同上樓，並指女兒從第一天起就很清楚發生了甚麼事，「我們無特意去隱瞞，當她是小大人去解釋。」（馬耀文攝）

居民帶9歲女回家 指女兒心情已回復

宏泰閣的廖先生今天特意帶同9歲的女兒一同上樓。他透露，女兒從第一天起就很清楚發生了甚麼事，「我們無特意去隱瞞，當她是小大人去解釋。」而且上一次亦已拍片給女兒看，讓她有心理準備。他透露家裡沒有被火燒到，但全屋被熏黑，窗戶玻璃也碎裂。

廖先生坦言，第一次上樓時「近鄉情怯」，前一個星期都睡不著；而今天當作是最後一次返家，心情反而相對放鬆。上一次上樓已將最具情感價值的貴重物品拿走，今次則是「今次都係攞返上次無攞嘅雞肋」。廖先生特別感謝女兒就讀的小學，指校方對宏福苑的學童給予了特別關注和輔導，令女兒雖然在首幾個月心情有落差，但很快便回復過來。此外，他仍考慮是否出售業權，但希望可以原區安置。

當一眾居民忙於搬運，居民李先生只能默默站在樓下。他透露，自己在宏福苑已經住了幾十年，但兩次上樓他都沒機會進入單位道別，他坦言：「上次我上唔到樓，今次都上唔到，喺度幫手睇嘢，會有可惜。因為心肺有問題，唔夠氣上。」

↓ 5月24日宏建閣及宏昌閣居民上樓情況 ↓