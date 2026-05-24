宏福苑︱宏昌閣居民羅曉琪再上樓懷緬家園　連聲呼喚亡母盼尋遺物

大埔宏福苑7幢災廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。今日（24日）是宏建閣及宏昌閣的居民獲分批回家。居於宏昌閣的住戶羅曉琪（Phyllis），再度回到家園，在執拾後坐於家中角落，懷緬在大火中不幸喪生的母親。



另有居民身穿原址重建T恤表達訴求，堅拒簽署收購信。另外，單位的財物離奇消失，有災民於火場廢墟中尋回首飾盒內的鐵片，唯獨盒內逾両重的真金及嫁妝集體不翼而飛。



宏昌閣羅小姐表示，會在執拾後的空餘時間坐在家中不同角落懷緬，亦會思念在火災中罹難的母親。（馬耀文攝）

在大火中痛失母親的宏昌閣居民羅曉琪（Phyllis），今日再度返回舊居，上次是第一次上樓，當時感到悲痛且心情很差，加上下大雨，整個執拾時間非常趕急及混亂，今日雖然是第二次上樓，仍然會感到緊張，昨晚也難以安睡，但慶幸有更多時間慢慢懷緬家中每個角落及悼念在火災中罹難的母親，向家園作最後道別。而今次上樓亦帶走了母親的衣服，亦發現母親的眼鏡已變成碎片，她最希望找回母親的鑽石耳環，甚至在單位內不斷呼喚母親：「阿媽你好攞出嚟喎！究竟喺邊？」，惟最後卻搜索無果。

至於安置方案， 她坦言政府的收購信「有選擇但又好似無選擇咁，3個選擇都係賣樓，爭在咩option（選項）買」，惟目前仍缺乏相關細節，須再了解才能作決定。

宏昌閣居民陳小姐認為當局絕對有能力在幾年內原址重建。（馬耀文攝）

宏昌閣居民陳小姐今日與家人身穿寫上宏福苑原址重建的T恤表達訴求，她表示，宏昌閣單位是父母居住的單位，「等於我哋祖屋」，政府之前曾將原址重建納入安置方案，「但係最終我哋剔出嚟啲方案都無得畀你揀」。

她亦以鑽石山新公屋為例，指屋邨在數年間已由無到有，並迅速供居民入伙，認為宏福苑現時雖然公園等設施被拆除，但地基與主體結構仍在，當局絕對有能力在幾年內原址重建，無須大費周章要居民「左揀右揀」其他居所，「咁你係咪可以幾年內起返畀我哋呢？」

目前她已收到政府的收購信，但表示就算政府最終以法例強制要求居民接受方案，她亦將「企硬」不簽署相關文件。

大埔宏福苑7幢災廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。今日（24日）是宏建閣及宏昌閣的居民獲分批回家。（馬耀文攝）

鐵盒中金器、金飾全消失 居民：有乜理由嗰個餡（金器）唔見咗？

除了安置問題，災後的單位的財物離奇消失。陳小姐表示，上次重返單位搜索約3小時，成功在廢墟中掘出祖傳的細小白銀首飾，然而家中存放、重逾両的真金首飾、妹妹的龍鳳鈪及其他嫁妝卻不翼而飛。衣櫃和床鋪雖已被燒毀，但首飾盒內承托金器的鐵片依然可見，唯獨盒內的金器、金飾全部消失，「有乜理由嗰個餡（金器）唔見咗?」她質疑金器被水沖走或被燒毀的說法，「因為我哋都睇過好多報告，要高溫成3000度都燒得溶啲嘢，嗰度得1000度，都已經勁過焚化爐啦，但係你成1000度都無可能成両重嘅金（消失）！」

宏建閣黃先生表示，宏福苑火災的調查報告尚未出爐，他希望等到有結果，甚麽人需要為火災負責才能作決定。（馬耀文攝）

宏建閣黃先生則表示，宏福苑火災的調查報告尚未出爐，他希望等到有結果，甚麽人須要為火災負責才能作決定。

↓ 5月24日宏建閣及宏昌閣居民上樓情況 ↓