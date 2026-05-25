3男西貢疑行山失蹤　救援人員漏夜登山搜索　全部尋回

西貢發生懷疑行山失蹤事件，3名男子一度下落不明，大批救援人員登山搜索。直至周二（26日）凌晨4時50份，據知救援人員在白腊村尋回其中一名76歲陳姓男子，他手腳擦傷；中午再在柴灣道發現另一名73歲莫姓男子，剩餘一名64歲潘姓男子，下午1時半在牛頭角道尋回。3人均毋須送院。



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西貢萬宜水庫東壩。（資料圖片/陳浩然攝）

事發在周一（25日）上午，據報有一批行山人士，趁公眾假期到西貢行山。他們一行人由白腊出發，前沿花山前往東壩作終點。

惟至下午時分，有人發現當中3名男行山人士，與團隊失去聯絡，惟遍尋不獲。直至同日晚上10時左右，當局接獲報案指，有3名行山人士懷疑失蹤，最後見到他們的地點為花山。大批救援人員接報後於北潭涌集合，並分別沿不同路線於深夜時份登山搜索。

據報該批行山人士，原訂於萬宜東壩作終點。(陳永武攝)

據報該批行山人士，原訂於萬宜東壩作終點。(陳永武攝)

據報該批行山人士，原訂於萬宜東壩作終點。(陳永武攝)

據報該批行山人士，原訂於萬宜東壩作終點。(陳永武攝)

救援人員在北潭涌集合，再分批前往不同地方登山搜索。(陳永武攝)