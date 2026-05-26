西貢行山失蹤驚魂｜3男全部安全尋回　據悉其中2人早已自行落山

西貢昨晚（25日）發生行山失蹤驚魂，3名男子一度下落不明，大批救援人員登山搜索，今日（26日）凌晨先尋獲其中一名76歲老翁，其後再陸續尋獲另外兩名分別73歲及64歲男子；3人均毋須送院。消息稱，另外兩男昨日已經自行搭小巴落山。



警方表示，除今晨4時50分於山上尋獲一名姓陳（76歲）老翁外；中午再在柴灣道尋獲一名姓莫（73歲）老翁；同時，人員以電話聯絡上剩餘一名姓潘（64歲）男子，下午約1時半在牛頭角道將其尋獲。消防處亦證實，已安全尋獲該3名男子，上午11時05分停止動員。事件中，陳翁手腳擦傷，3人均毋須送院。



救援人員早前在北潭涌集合，再分批前往不同地方登山搜索。(陳永武攝)

事發在昨日（25日），據悉一批行山人士，趁公眾假期隨近100人團隊到西貢行山，一行人等由白腊出發，沿花山前往東壩。及至晚上10時15分，警方接獲報案，指與3名男子在萬宜路附近山徑失去聯絡。消息稱，其中一人曾於凌晨WhatsApp妻子，指會於山中過夜，早上回家。

警方、消防處及飛行服務隊人員到場協助搜救。過程中，消防處出動30名消防員及救護員協助。警方則將案件列作「行山人士搜救」處理。

涉事3名男子隨團行山，原定於萬宜東壩作終點。(陳永武攝)

涉事3名男子隨團行山，原定於萬宜東壩作終點。(陳永武攝)

涉事3名男子隨團行山，原定於萬宜東壩作終點。(陳永武攝)

涉事3名男子隨團行山，原定於萬宜東壩作終點。(陳永武攝)