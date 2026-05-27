宏福苑｜居民再上樓盡執物品　指半年來無官員道歉　望面對面溝通

大埔宏福苑五級大火發生後半年，其中7幢受災大廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾；今日起一連三天（27至29日）輪到宏道閣及宏盛閣居民再次上樓。有居民坦言昨晚難眠，只盼能「盡執」物品。但亦有居民批評政府半年來從無高級官員出面致歉及負責任，又指當局僅靠社工及解說員單向傳話，沒有與居民面對面溝通，並指要6月底前出售業權，猶如「抽盲盒」。居民希望可以召開業主大會了解善後細節。



宏盛閣梁先生（蔡正邦攝）

家住宏盛閣的梁先生，單位沒有損毀，今日預期拿回漫畫和電腦配件等，亦會研究搬走可拆件的沙發。他說：「睇吓有冇時間懷念，上次無時間，一開始就執嘢。盡量攞，可能攞晒，情緒先會出嚟。」

火災至今半年，但他認為居民的意見未被聽取，火災的成因亦不清楚：「始終關鍵人物無出嚟講佢自己嘅story（故事），無理由只聽其中一方，好難完全知道個事實，係咪依家我哋認為咁樣？最尾又無迫到佢哋出嚟，只係建議。」他希望開業主大會，認為每一業戶也是持份者：「大家都想件事好，完滿解決，但依家可以表達嘅好有限、好唔直接。我個社工都幫到，但係單向嘅訊息流通，透過傳媒、社工、解說隊，我哋有疑問、意見，我哋講，有冇聽？」

宏道閣黎生。（蔡正邦攝）

家住宏道閣的黎先生，單位沒有太大損毀，第一次上樓已經檢去貴重物品，今次會執衣物等：「始終唔知有冇第三次，盡執。」儘管第二次回來，昨晚還是有些失眠，膽心執漏。

對於是否出售業權，但表示未有決定，最主要覺得「被迫」：「好多街坊話賣咗業權，唔知會買啲咩返嚟，好似抽盲盒咁。依家政府迫我哋最遲31號要賣業權，咁係本末倒置，成件事。」

他希望可以開業大會：「睇返大家意願，亦想知後續。依家得政府講，無聽我地講，靠傳媒報、解說員、一戶一社工，唔係正路的方法。正路係，負責任的政府，安排我哋同合安開，反映返畀政府知。」

宏道閣李太（蔡正邦攝）

家住宏道閣的李太，單位沒有損毀，今日預期拿回小朋友的玩具，與及其他次要的東西。她說住所若經過維修，可以返回居住，因此希望原址重建：「最好就係盡快開業主大會，因為溝通係雙方，唔係隔住一戶一社工，或者搵解說員同我哋講。」她指出，不只是業權，還有其他細節要了解，例如保險賠償之類，「大家面對面先叫溝通」。

對於有住戶張貼字句後被撕，李太感到莫名其妙：「佢哋只係貼咗一啲紙去表達對宏福苑嘅情感，都唔可以嘅！都係幾張紙、幾句說話，係大家對宏福苑嘅情感，咁點解都唔可以呢？業權仲喺我哋度，個地方仲係我哋吖嘛！點解都唔可以呢？」

她同樣未決定是否出售業權，並質疑事件發生半年，但沒有官員現身道歉：「原來唔需要一個高級官員出嚟道歉同負責任，好似早幾日內地有一宗事故，地方官員即刻出嚟道歉囉。香港作為一個發展咁全面嘅地區，點解到而家都無一個官員可以行出嚟道歉或者負責？只係喺聽證會搬龍門，大家都睇到呀！係點樣一回事呢？」

宏盛閣居民向先生希望政府可以公開帳目細節，讓居民清楚知道捐款、公帑和保險的分別。（蔡正邦攝）

住在宏盛閣 8 樓向先生單位未被大火波及，沒有損毀。他自宏福苑入伙便搬入，指這裏旺中帶靜，交通方便。由於大廈未開放升降機，向先生「搬得到就搬，搬唔到都冇計」，無奈未能帶走傢具及部分家電。他與朋友徒步行上8樓，加上天氣炎熱，向先生指「行樓梯都要停低抖下」。如果政府能多安排幾次上樓，他希望再上樓，看看有否遺漏，「咁急，點都有啲遺漏」。

對於出售業權轉方案，他感到無奈：「都無辦法，你可以點做？」他希望政府可以公開帳目細節，讓居民清楚知道捐款、公帑和保險的分別。

宏盛閣居民廖先生指兩次上樓僅得6小時執拾，他直言：「好多回憶嘢、實用嘢都要，6個鐘執唔晒。」（蔡正邦攝）

住在宏盛閣5樓的廖先生在父母與胞兄的陪伴再回到單位收拾，他指單位完好無缺，可惜時間及人力所限，仍有部分黑膠唱盤、喇叭及珍貴小家電未能帶走，今次回去只能「盡執」。他與父母住了40多年，兩次上樓僅得6小時執拾，他直言：「好多回憶嘢、實用嘢都要，6個鐘執唔晒。」

現時他住在過渡性房屋，生活質素難與昔日家園相比。廖生希望原址重建，提到有居民在單位外貼上的大字報被撕去，他不解當局做法：「我唔明佢驚咩，都係大家聲音，大家唔同意願，無理由抹煞咗人把聲。」

經過多場聽證會，廖先生他形容會上各方如「踢波」般推卸責任。他希望當局可以先釐清責任、解決居住問題，以還原真相予居民。即便前路茫茫，他鼓勵街坊：「繼續向前行，明天會更好，我相信。」