宏福苑︱父子感恩執返條命　父梯間力竭：消防遲一個鐘我都Byebye

大埔宏福苑7幢受災大廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。今日（25日）是宏建閣及宏昌閣的居民獲安排上樓執拾物品。宏昌閣居民劉氏父子今午受訪，還原當日兩父子在煙囪效應下走火警的驚險過程。



七旬劉父死裡逃生坦言：「好感恩囉執返條命。消防員唔嚟嘅話，遲一個鐘頭我都Byebye㗎啦。」其兒子則是衝落地下踢開起火雜物時被燒傷，他透露火災前曾目擊工人有爭執，質疑事件絕非意外，希望警方與社會各界施壓徹查原兇，並希望政府妥善安置，助居民展開新生活。



劉先生（左）及兒子（右）講述逃生經過。（黃學潤攝）

年屆七旬的劉父受訪指，他是宏昌閣第一代業主，雖對家園不捨及無奈，但作為火災倖存者，他並無太執著，坦言：「執返條命仔叫係咁。」回憶起火災當日，劉父與兒子發現鄰近單位冒出黑煙，隨即拿起濕毛巾便從走火通道嘗試逃生。但行至5樓時，劉父體力不支，呼吸困難：「抖氣好難好辛苦，叫個仔走先，唔好理我。」

劉先生形容當時身處在黑暗及高溫的梯間，可幸3男1女共四位消防員及時趕到，為他提供氧氣並抬離現場，送往威爾斯親王醫院救治。「消防員唔嚟既話，遲一個鐘頭我都 byebye」，他一氧化碳中毒，最終住院一個月。對於上樓執拾情況，劉先生直指：「見咩就執咩啦，啲嘢用得返就用啦，有啲嘢真係要斷捨離。」現在只求政府妥善照顧業主日後的安置，助居民展開新生活。

劉先生形容當時身處在黑暗及高溫的梯間，可幸3男1女共四位消防員及時趕到，為他提供氧氣並抬離現場。（黃學潤攝）

煙囪效應下趴低落樓梯逃生 七旬父中途力竭

兒子講述逃生經過亦心有餘悸，當時他聽到父親叫喊，立刻執拾物品走火警。兩父子走到5樓時，已發現樓梯間充斥著異味，「其實點解我地都生存到呢？因為啲煙同空氣分隔咗兩層，啲煙喺上面，咁我地就趴低落樓梯」。由於劉父親年屆七旬，彎著身落樓梯，體力消耗極大。當他們爬到4樓與5樓中間時，父親已體力不支，完全無力再走。

在生死攸關的時刻，劉先生面臨痛苦的抉擇：到底是獨自衝落樓找消防員求救，還是留在原地陪伴無力的父親？眼見4樓當時尚未被火勢波及，他最終決定深吸一口氣，一口氣衝落地下求援。

劉先生用腳踢開正在燃燒的雜物，結果被燒傷。（黃學潤攝）

衝落樓求救 踢開著火雜物被燒傷 抬上救護車時已半昏迷

劉先生衝到地下推開後樓梯的防火門時，眼前整個公園堆滿建築材料，更有著火的竹棚，為了盡快尋求救援，劉先生用腳踢開正在燃燒的雜物，結果被燒傷。他隨即向現場的消防員求救，指4樓和5樓仍有人被困。而劉先生因吸入大量濃煙亦支撐不住，暈倒在地上，被送上救護車時已陷入半昏迷狀態。而消防員收到訊息後，亦奮不顧身地衝入火場搜救，最終順利救出他的父親。

劉先生直言現時應該關注事件的性質上，他強烈懷疑這是一宗刑事案件。 （黃學潤攝）

對於家園被毀，劉先生無奈表示：「都無辦法，要向前行，要接受現實囉。」相較於業權等問題，劉先生直言現時應該關注事件的性質上，他強烈懷疑這是一宗刑事案件，「有人蓄意做呢樣嘢，有啲事情我已經同警方交代」。劉先生透露，火災前他見到有工人或判頭之間發生爭執。他認為目前的調查委員會並未著力關注工人當時究竟發生何事，他希望社會各界給予壓力，促請警方徹查原兇。

感謝醫護團隊照顧 關心另一名燒傷居民

劉先生亦感謝醫護團隊在住院期間的悉心照顧，並向另一位在火災中受重創、全身燒傷高達三成的傷者表達慰問。他表示，燒傷三成對日後生活的影響極大，十分關心對方的康復進度，並希望社會各界能伸出援手，協助該名傷者渡過難關。

↓ 5月25日宏建閣及宏昌閣居民上樓情況 ↓