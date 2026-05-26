宏福苑半年｜重建收購兩難全　居民心聲不一　願售拒賣猶豫添分岐

2025年11月26日，一場無情的五級大火，摧毀整個大埔宏福苑；168人火海魂斷，震驚全港，轟動國際。大維修圍標、政府監管等問題浮上枱面，但在弊端叢生、刑責未明之前，最迫在眉睫的還是「安居樂業」。原址重建、收購業權等聲音此起彼落，惟政府方案爭議不斷，居民心聲不一。兩次上樓執拾後，《香港01》整合近日部份災民的意見，他們的所願所盼，在半年之日，宏福之未來，何去何從？



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大埔宏福苑居民，4月20日開始先後獲安排分批上樓；居民對安置方案意見不一，各有所盼。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

譚先生在宏新閣持有的兩個單位均被火海吞噬，但上老下幼一家人齊齊整整，足以令他豁達迎前路。他滿意政府提出的收購方案，傾向出售業權，「沒有最多、只有更多，（收購價）叫做OK囉‥‥‥樓價唔等人‥‥‥由41年樓齡轉到新樓，比較好環境。」

他建議居民接受政府的收購方案，但亦強調每個家庭狀況不同，其意向只屬個人意見，並堅信火劫教訓會換來法例完善，「我都同阿仔講，日後法例會完善咗。」他寄語災民盡快重新生活，追究刑責則交由政府處理。

任何人都要重新生活‥‥‥我嘅首選係安居樂業 宏新閣譚先生

譚先生希望展開新生活，傾向出售其兩個宏新閣單位的業權。（資料圖片 / 黃學潤攝）

新裝修後即遭遇無情火劫的宏志閣林女士，「有家歸不得」下承認宏志閣已不再宜居，不欲重住原址。面對重建或維修安排，她更傾向將業權賣給政府，因大廈多處需要維修、屋契及屋苑管理等一大堆問題仍是未知之數，「最好就係快啲安排畀我哋有一個安居之所，向好方面諗，希望長遠計劃安頓好。」

宏志閣陳先生亦贊成政府的回購計劃：「贊成、舉手贊成呀！返去好麻煩，好多嘢要整。」同廈老街坊謝先生亦認為不應再糾纏宏福時光，願意出售業權：「內心已經say goodbye（說再見）‥‥‥唔好糾纏，快啲過新生活！」

贊成、舉手贊成（政府收購方案呀）！返去好麻煩，好多嘢要整 宏志閣陳先生

有人豁達「斷捨離」，亦有人不願「割愛」，心繫宏福、心繫大埔，盼原址重建。宏昌閣居民陳小姐視父母單位為祖屋，「企硬」反對收購安排，批評政府曾將原址重建納入安置方案，「但係最終我哋剔出嚟啲方案，都猜得畀你揀嘅」。第二次上樓之日，她更身穿寫上宏福苑原址重建的T恤表達訴求。

陳小姐以鑽石山新公屋為例，指數年間由無到有、迅速入伙，即使宏福苑公園等設施已被拆除，但地基與主體結構仍在，當局絕對有能力在幾年內原址重建，毋須大費周章要居民「左揀右揀」其他居所。她已收到當局的收購信，坦言就算政府最終以法例強制要求居民接受方案，亦將「企硬」不簽署相關文件。

我父母祖屋嚟‥‥‥堅持唔賣、唔簽，你（政府）可以改法例，我哋都可以有我哋嘅做法、我哋嘅選擇 宏昌閣陳小姐

宏昌閣居民陳小姐「企硬」反對收購安排，認為當局絕對有能力在幾年內原址重建。（資料圖片 / 馬耀文攝）

宏仁閣尹先生對政府提出質疑：「我哋400幾呎，未補地價畀（每呎）8,000蚊，出到去點買樓？買唔到。」他又提到，政府安置的大埔頌雅路西居屋周圍為墳場地，難以安居。宏新閣陳小姐同樣覺得頌雅路西作為災民的安置選擇，居住環境與宏福苑截然不同，且有大斜坡，對長者出入非常不便，認為安排完全不合理，促政府提供更多元化的安置選擇。

宏仁閣胡小姐則認為，政府提供的方案皆圍繞賣業權，「唉，大家一個計劃都係賣業權賣業權同賣業權，三個option （選項），希望真係可以有多一個option（選項），就係原址重建。」

希望真係可以有多一個option（選項），就係原址重建 宏仁閣胡小姐

賣還是不賣？原址還是遷離？不少居民心中有答案，但不少人仍感進退兩難、猶豫不決。宏建閣黃先生認為火災的調查報告尚未出爐，希望等到有結果、甚麽人要負責才作決定。宏仁閣黃小姐則認為，無論居民最終決定賣業權還是原址重建，政府都應該召開業主大會，提供不同的選項供大眾表決。

宏昌閣張女士難以取捨，十五十六：「一定係焦慮啦，焦慮唔知何去何從，好多嘢唔清晰，我又唔知係咪去到咁差，無轉彎嘅餘地。」

焦慮唔知何去何從，好多嘢唔清晰 宏昌閣張女士

政府早前公布，斥資68億元收購7幢災廈；其後再公布未受波及的宏志閣，如6月30日或之前，有四分之三（即75%）的業主確認並同意簽署「接受收購建議信件」買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案，收購價與其餘7廈相同，估計總收購成本約10億元。

獲政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的「合安管理有限公司」，在5月12日晚上的簡介會上表示，若復修宏志閣要3,000萬元，復修時間至少要9個月。以全幢248個單位計，平均每戶12萬元。財政司副司長黃偉綸事後指，目前專注以「你情我願」方式收購業權，但不排除在稍後階段會通過立法收回。

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