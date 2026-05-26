宏福苑︱父攜幼子上樓尋寶物　居民半年後終回家感「心掛掛」

今日（5月26日）是大埔宏福苑五級大火發生後半年，其中7幢受災大廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾，今日是宏建閣及宏昌閣的居民獲安排上樓執拾物品的最後一日。有居民帶同就讀小學的兒子上樓，讓他可以尋回寶貴的簿及照片；亦有居民身掛運動相機上樓，希望可以為家園留下最後倩影；亦有年長居民嘗試行上樓，希望再見思思念念半年的家園。



就讀小學六年級的Jimmy與爸爸一同上樓。（黃偉民攝）

就讀小學六年級的Jimmy的祖母住在宏昌閣24樓，這是其父由小到大居住的家園，亦是他放學後休息的地方。今日Jimmy與爸爸一同上樓，上次因為受人數限制，Jimmy未能上樓，今次因為大伯讓出名額令他可以上樓。Jimmy就讀附近小學，因大火影響，學校分成2間校舍上課，準備升中學的Jimmy需要到另一間學舍上課，爸爸直言「好辛苦」，幸好學校都提供足夠支援。

Jimmy希望可以取回「回憶同實體嘢」，例如簿及照片。對於要行上24層樓梯，雖然感到辛苦，但Jimmy表示有信心：「每日返學都行好多樓梯。」

Jimmy希望可以取回「回憶同實體嘢」，例如簿及照片。（黃偉民攝）

宏昌閣居民崔先生今日獨自上樓，之前與太太上樓。由於太太第一輪看見家園災後慘況、憶起在世和罹難街坊，因此拒絕再上樓。所以作為一家之主，今次只有他一人。崔生身上掛上2個運動相機，他說單位有很多雜物和灰燼，「屋企都冇咩淨得返」，所以「今次都係抱住見最後一眼心情去做最後道別」，用相機拍下單位情況並紀錄收拾過程留念。

之前上樓崔生收拾了一遍家中雜物，惟雜物與灰燼混在一起，較難清理。今次他希望可以尋回向太太求婚的求婚戒指，以及朋友送給孩子的金粒、金豬。崔生只尋回一粒完整的金粒，仍有多粒未尋回：「無理由得一粒健在，其他燒到融晒，可能我睇漏眼。」

宏建閣25樓居民蕭先生，因眼睛曾動手術，擔心體能及身體狀況不能行上25樓，所以上次沒有隨妻子上樓。今日他希望嘗試行上樓，「今次試下，睇下得唔得，得就上，唔得就行返落嚟」。今日妻子及兒子陪同他上樓，崔生表示會「慢慢行，冇壓力」。

蕭生在宏建閣居住了40年，指半年未曾回家「心掛掛，喺出面流離浪蕩，而家好啲咁多」。由於當日他未趕上申請過渡性房屋，現時他們自行在租屋居住，對於未來「樓換樓」方案，仍有地方不清楚，就算可以原區安置，亦要視乎能否承擔樓價，「換九龍，有（啱心水）又好貴，我哋幾廿歲唔做按揭。唔夠（錢）就唔買」。

住在宏建閣25樓的蕭先生上次他因擔心身體狀況沒有上樓，今日他希望嘗試一下。（黃偉民攝）

自小住在廣福邨的謝先生搬入宏仁閣8年，因為單位沒有被大火波及，全屋大部分的物件都能取回，惟不解為何當局限制他上樓，又指心情沒有太大變化。他以買車及撞車作比喻，認為應先由保險公司處理賠償後，才處理居民買賣業權，「點解而家變成賣唔賣業權呢？呢件事合不合法呢？仲有業權收購七成的門檻，請問而家係市區重建嗎？有強拍門檻嗎？」謝生指又由舉行「獨立委員會」，而不是「獨立調查委員」開始，他感到事件已經與他無關，又指大火後的發展猶如「連續劇」。

宏仁閤居民謝先生。（黃偉民攝）

↓ 5月26日宏建閣及宏昌閣居民上樓情況 ↓