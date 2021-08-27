賭博網站用虛擬銀行洗黑錢3000萬元　警拘9人

昨日（26日）警方財富情報及調查科探員，成功打擊一個利用虛擬銀行，收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團。警方發現，犯罪集團設立海外賭博網站，更在社交網站招攬賭客，並招攬他人開設虛擬銀行傀儡戶口，再用戶口轉帳交易洗黑錢。行動中，警方拘捕5男4女，包括清潔工及售貨員等人士，其中一對男女為夫婦關係。警方相信已成功瓦解了一個犯罪集團，並已拘捕該集團的骨幹成員，警方正追查資金來源及去向，不排除有更多人被捕，呼籲市民切勿參與任何洗黑錢活動。



警方發現，犯罪集團在社交網站招攬賭客，並招攬他人開設虛擬銀行傀儡戶口，再用戶口轉帳交易洗黑錢。（黃偉民攝）

罪犯招攬他人開設傀儡戶口 再轉帳交易洗黑錢

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟，今早（27日）交代案情指，早前探員發現有犯罪集團設立海外賭博網站，提供網上賭博服務，並且透過虛擬銀行收受賭注，快速轉走犯罪得益。集團用錢招攬他人開設虛擬銀行傀儡戶口，再透過社交網站招攬賭客，並提供百家樂、麻雀及啤牌等網上賭場服務。

陳學麟指出，當賭客聯絡中介人後，中介人會協助賭客開設網上賭場戶口，再提供虛擬銀行戶口、收錢用作兌換賭博注碼。集團成員開設多個新個人虛擬銀行帳戶，招攬親友等人作傀儡戶口持有人，從而收取及洗黑錢。該集團更有運作中心，有系統及集中運作虛擬銀行戶口、進行頻繁轉帳交易，掩飾資金流去向逃避警方追查。

警拘9人包括文員清潔工 有被捕人為夫婦關係

警方經深入調查，發現集團於去年5月至今年3月期間，利用23個戶口清洗約3,000萬元犯罪得益。至昨日（26日）警方以洗黑錢、串謀收受賭注，拘捕3名集團骨幹成員，他們涉嫌於集團運作中心操控傀儡戶口及招攬賭客。另外，警方在港九新界以洗黑錢罪，拘捕6名傀儡戶口持有人。行動合共拘捕9人，他們年齡介乎23歲至62歲，當中8人持香港身份證、1人持雙程證。被捕人報稱為文員、清潔工、建築工人、售貨員及無業人士等，部份人為夫婦、親友或朋友關係，當中3人有黑社會背景。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟交代案情指，警方成功打擊一個利用虛擬銀行，收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團。（黃偉民攝）

警檢電話卡提款卡 不排除有更多人被捕

行動中，警方檢獲2部電腦、15部手機、45張電話卡、非法收受賭注紀錄、銀行提款卡及文件等。被捕人仍被扣留調查，警方不排除有更多人被捕，現正追查資金來源及去向。警方重申，罪犯用錢利誘巿民開設戶口洗黑錢，如果市民借出或出售戶口，戶口持有人可能觸犯串謀洗黑錢罪。

據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪最高刑罰監禁14年及罰款500萬元。另外，據香港法例第148章《賭博條例》向收受賭注者投注即屬犯罪，最高監禁9個月，而收受賭注最高可處罰款500萬元及監禁7年。警方提醒巿民切勿參與任何洗黑錢活動，警方會繼續打擊洗黑錢活動。

行動中，警方拘捕5男4女，包括清潔工及售貨員等人士，有被捕人為夫婦及朋友關係。（黃偉民攝）

消委會資料：本港8間虛擬銀行暫未提供支票、按揭、投資等服務

據消委會資料顯示，本港有8間虛擬銀行暫未提供支票、按揭、投資等服務，個別虛擬銀行雖提供外匯買賣或貸款服務，但需於指定時間內進行。另外，目前4間虛擬銀行提供實體或虛擬扣帳卡，扣帳卡一般不設年費，但進行外幣交易，或會收取介乎交易金額的1.8%至1.95%手續費。

根據「香港金融管理局」網站資料顯示，虛擬銀行是指主要透過互聯網或其他形式的電子傳送渠道，而非實體分行提供零售銀行服務的銀行。而虛擬銀行須遵守適用於傳統銀行的同一套監管規定，認可機構須遵守《銀行業條例》內各項規定，包括保持充足的資本及流動性、向金管局提交定期申報表等。