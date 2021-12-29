持續更新｜警國安處拘《立場新聞》6高層前高層　據悉陳沛敏被捕

今（12月29日）早約6時，警方國安處展開行動，拘捕3男3女《立場新聞》現任或前任高層。據了解，被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐、前董事周達智、吳靄儀、方敏生、何韻詩，而《立場新聞》副採訪主任陳朗昇則協助調查。同時，人員亦前往觀塘開源道55號開聯工業中心《立場新聞》辦公室搜查，有警員將大量膠箱運到上址。

警方指，警務處國家安全處今日上午，拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。該3男3女年齡介乎34歲至73歲。警方亦到被捕人士的處所進行搜查。

另外，消息指，《蘋果日報》前副社長陳沛敏今日於大欖懲教所被捕，據悉她涉嫌有份參與在《立場新聞》撰文。



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【1245】探員於《立場新聞》辦公室調查後離開，部份立場的員工返工辦公室。

【1226】 消息指，《蘋果日報》前副社長陳沛敏今日於大欖懲教所被捕，罪名為串謀發布煽動刊物罪，據悉她涉嫌有份參與在《立場新聞》撰文。

《蘋果日報》前副社長陳沛敏。（資料圖片）

【1155】探員陸續將運載懷疑證物的膠箱帶到地面，有關證物包括電腦及文件等，探員將多箱證物運上貨車。警方於《立場新聞》辦公室檢走33箱證物。

【1145】警方搜查副採訪主任、記協主席陳朗昇位於沙田顯徑邨寓所及其大埔老家。警方離開後，陳朗昇見記稱，警方檢走其電腦、平板電腦、手提電話、立場記者證、存摺及提款卡，他未有被捕，他目前最擔心前總編緝鍾沛權及署理總編緝林紹桐，希望各人安好，又強調「《立場新聞》一向都係做專業嘅新聞報道，呢樣係無容置疑」。

《立場新聞》副採訪主任、記協主席陳朗昇表示自己無被捕，目前最擔心前總編緝鍾沛權及署理總編緝林紹桐。（羅敏妍攝）

【1045】香港記者協會於Facebook專頁發聲明指，記協深切關注《立場新聞》董事及高層被捕。內容提及警方國家安全處今日（29日）清晨以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》最少6名現任或前任董事及高層，並搜查《立場》辦公室。



香港記者協會指，對警方在一年內多次拘捕傳媒高層及搜查，藏有大量新聞材料的新聞機構辦公室表示深切關注，促請政府按照《基本法》保障新聞自由。另外，據記協目前得悉，《立場新聞》副採訪主任、本會主席陳朗昇今晨亦被警方帶走。

【1015】據悉被捕人士被帶至不同警署，包括鍾沛權於九龍城警署、周達智於將軍澳警署、吳靄儀於中區警署、方敏生於赤柱警署、何韻詩於西區警署，而林紹桐將被帶返牛頭角警署。

【1000】據了解，林紹桐已即時辭任《立場新聞》署任總編輯。

【0940】探員繼續於觀塘開源道55號開聯工業中心《立場新聞》辦公室搜查，期間多輛警車及多名探員在場駐守，現場有大量傳媒守候。

【0845】何韻詩個人Facebook專頁有人帖文指，今早6時警方國安處到何韻詩住所以「串謀發布及複製煽動刊物罪」拘捕何韻詩，現被帶往西區警署。之後專頁再有人帖文指，「我心情OK，請各位關心我嘅朋友不用擔心。」

【0820】《立場新聞》署任總編輯林紹桐，今早8時許被探員帶返《立場新聞》辦公室。

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【0818】據了解，被捕人士包括《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前董事周達智、前董事吳靄儀、前董事方敏生、前董事何韻詩及署任總編輯林紹桐。《立場新聞》副採訪主任、記協主席陳朗昇今早於寓所被帶走協助調查。

【0809】警方指，警務處國家安全處今日（12月29日）上午，執行由法院根據《香港國安法》第43條實施細則附表1發出的法庭手令，搜查觀塘區一網媒公司辦公室。搜查令包括授權警方搜查及檢取新聞材料的權力。行動中，警方共派出超過200名軍裝及便衣人員，搜查行動仍在進行中。



【0800】警員前往觀塘開源道55號開聯工業中心立場新聞辦公室搜查，有警員將大量膠箱運到上址。

【0708】警方表示，警務處國家安全處今日（12月29日）上午，拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。6人包括3男3女，年齡介乎34歲至73歲。警方亦到被捕人士的處所進行搜查。

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警方國安處人員今早前往陳朗昇位於沙田顯徑邨的寓所調查，陳朗昇透過立場新聞Facebook開直播，聲稱警方以「串謀發布煽動刊物罪」作調查，可見數名警方人員持法庭手令上門，並指陳朗昇如繼續直播，「有機會干犯阻差辦公」，直播僅維持46秒便結束。陳其後再被帶到大埔另一單位助查。

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陳朗昇昨晚（28日）出席記協周年晚宴，對於《文匯報》等傳媒報道，指網上流傳片段陳朗昇光顧北角一間「骨場」，並向一名女子問價，片尾有「待續」字句。陳朗昇在回應記者提問時表示，昨日才看到該影片，由於之前一直準備晚宴，需要時間了解一下影片內容，其後表示沒有補充和其他回應。

而陳朗昇曾在8月12日於社交網站上表示，收到消息指可能有兩間傳媒跟蹤他，一間指他「揼邪骨」，一間指他「嫖妓」。當時陳朗昇回應指：「骨，我係有揼，沒有不道德服務。」