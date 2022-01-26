江湖奇人「Tempo」旺角報檔買煙拒付款　涉勒索被捕

黑道網紅「Tempo」又嚟喇！今（26日）凌晨零時左右，「Tempo」與另一男子經過彌敦道豉油街一間報紙檔，要求購買兩包香煙，檔主遞出香煙時，兩人拒絕付錢，寸爆說：「乜你唔識我哋？我哋買嘢要畀錢嘅咩？」，檔主拒絕就範，即遭人腳踢座位恐嚇，揚言：「XX哥都唔識？」檔主友人見狀暗中報警，兩人涉嫌勒索被捕，檔主最終沒有損失。



被捕男子姓劉（45歲），自稱「Tempo」，另一男子姓梁（30歲），梁同時涉嫌未能出示身份證明文件。據了解，姓黃（54歲）男檔主在旺角擺檔多年，無懼旺角品流複雜，報檔裝有閉路電視提防有人搗亂，黃表示，兩名被捕男子中，認得其中一人，每隔一兩星期會走來，喜歡自吹自擂。

事發於今凌晨零時36分，黃在上址看檔，兩人走來聲稱要兩包煙，檔主依言將兩包煙遞上，兩人不肯付款，反問：「乜你唔識我哋？我哋買嘢要畀錢嘅咩！」，黃表示不認識兩人，要求他們離去不要搗亂，結果惹怒對方，兩人坐在攤檔旁邊怒目相向，又故意踢檔主的座位，幸好檔主朋友見狀，不齒對方所為，暗中報警。

涉事報檔安裝有閉路電視提防有人搗亂。（楊嘉朗攝）

其後，兩人赫見警蹤掩至，拔腿就跑，在距離報攤三十米左右的轉角，警員成功將兩人截獲，鎖上手銬調查，最後押上警車帶走，案件交由旺角警區刑事調查隊第六隊跟進。

「我叫Tempo」爆笑一炮而紅

「Tempo」自上月初因疑收陀地失敗，被人押往大廈後巷暴打片段網上瘋傳後，短短不足兩個月，他的事跡已四次於媒體曝光。

上月4日，「我叫Tempo」片段在網上熱爆，「Tempo」被人押往大廈後巷，他疑收保護費失敗，被人拍到除下口罩鴨舌帽鞠躬道歉片段，其間他聲稱是黑幫14K人馬，跟隨「雄雞」，結果被人暴打一番。

上月6日，網上再流傳「Tempo」片段，他疑「響流朵」，遭數名男子在公園質問及掌摑，「雄雞哥個朵唔你響」，「Tempo」最終承諾「以後唔敢」。

本月17日，「Tempo」疑在一個裝修中的工地，遭數名男子以拳腳圍毆，眼角爆缸，血流如注，更被迫飲用一盤懷疑是尿液的黃色液體方准離開。