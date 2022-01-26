前世今生｜「Tempo」活在一個人的江湖　行為古怪無大佬敢收

江湖奇人「Tempo」近月三段影片流出，「Tempo」系列段段精彩紅爆網上，但其身世一直如謎，據知情人士透露，「Tempo」平日在旺角活躍，靠收陀地混三餐，有盜竊等案底，2019年，他因偷竊三輪電單車斷正，「Tempo」事跡開始在網上流傳。



「Tempo」首次在網上曝光，要追溯至2019年11月，一名女車主將一輛三輪電單車停泊在油麻地官涌市政大樓對開，回來取車時竟發現電單車不翼而飛，於是報警，並透過群組發放尋車消息。

「Tempo」最終被員警員帶走。（網上圖片）

事隔數小時後，有人致電車主，指在觀塘駿業街發現其電單車，車主立即報警及趕赴現場，其後，「Tempo」出現取車，車主向他對質，「Tempo」不單堅稱自己是車主，並裝出嬉皮笑臉的模樣。

有同行車友在fb寫道：「呢個人渣竟然蝦車主女人仔，唔怕人影佢笑笑口咁，極之無恥」。車主是女流之輩，「Tempo」不放在眼內，強行搶回車後開車離去，幸同行車友合力將他制服，最終交由趕至的警員拘捕帶署。

有知情人士透露，「Tempo」喜歡「響流朵」，聲稱跟隨某江湖猛人，由於他作風古怪，自吹自擂，江湖中人對他敬而遠之，視他如黑幫邊緣人：「佢傻傻哋，成日叫人收佢，但係冇人理佢」，他指，有一次，「Tempo」瘋狂到去砵蘭街夜場收陀地，「睇場」見他古靈精怪，單刀匹馬，給了數百元打發他離去 ，「呢條友唔怕打，打完佢當乜事都冇走出嚟，大家都話唔怕你惡，最怕你傻」。