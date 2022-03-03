6歲植物人小天瑜患吸入性肺炎　原定接種疫苗需延後

因醫療事故而成為植物人的6歲女童周天瑜，臥床至今逾一年半，因應本港第五波疫情嚴重，天瑜爸爸日前於社交專頁表示已決定為天瑜接種疫苗，然而醫院早前告知天瑜患上吸入性肺炎，需注射抗生素，因此醫生建議延後至本周接種。



天瑜現時於大口環根德公爵夫人兒童醫院留醫，爸爸上周五（25日）在Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組2022」發文指，近日繼續到醫院上課為接天瑜回家作準備，稱天瑜在醫護人員的悉心照顧下精神不錯。爸爸又指醫生早前幫天瑜拔牙，下排牙肉上留下兩個小洞，現時已長岀新牙齒。

另外由於疫情嚴竣，爸爸早前指在醫生的建議下決定為天瑜接種疫苗，惟醫院告知天瑜患上吸入性肺炎，需要注射抗生素，腳上亦多了一個輸液造口，醫生建議延遲至本周才為她接種疫苗。

天瑜於2020年一次手術期間因醫療事故，心跳停頓52分鐘而成為植物人。（天瑜醫療事故關注組2022 圖片）

天瑜於2018年確診患上「橫紋肌肉瘤」第四期，病情嚴重，瑪麗醫院於2020年5月21日為天瑜進行手術期間出現醫療事故，心跳停頓52分鐘而成為植物人。天瑜爸爸控訴醫院多項失誤，包括延誤為天瑜輸血達48分鐘，又批評醫院及醫管局一直以事件已進入法律程序拒作回應。天瑜爸爸近日又努力向醫護人員學習照顧天瑜，新居亦準備擺放天瑜的醫療儀器，希望盡快可接天瑜回家團聚。