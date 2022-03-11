隔離令｜觀塘順天邨2名患者拒往隔離　警方到場協助帶走

疫情嚴峻，每日封區強檢已是「家常便飯」，且揪出的初陽個案不絕。有見及此，衛生署會因應情況發出「隔離令」，部分患者須送往「社區隔離設施」。保安局局長鄧炳強昨（10日）指，「隔離令」具法律效力，市民無權選擇是否入住隔離設施，如拒絕配合，最高可判罰款5,000元及監禁2至6個月。其中觀塘順天邨在過去數日，有6幢樓宇要圍封，其中4幢揪出超過1,000宗個案。警方表示，昨日在其中1幢大廈協助執行「隔離令」，將2名拒絕配合的居民帶往隔離。



警方昨晚深夜在facebook發文，指全力支持政府對抗第五波疫情，並於昨日應衞生當局要求，到觀塘順天邨其中1幢於昨日完成圍封強檢的大廈提供協助。該大廈內有檢測呈陽性的居民，在當局發出「隔離令」後，拒絕遵從指示前往「社區隔離設施」。警方到場協助後，最終將該2名相關居民帶走，送往隔離。

警方再次呼籲，為阻截病毒於社區擴散，衞生當局會向檢測呈陽性的市民發出「隔離令」；而警方作為其中1個執法部門，會繼續協助當局執行「隔離令」。根據第599章《預防及控制疾病條例》，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能觸犯「妨礙公職人員」罪，可被罰款5,000元及判處監禁2個月；如確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁6個月。

▼3月8日 順天邨天瑤樓及天榮樓圍封檢測▼



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過去數日，有11幢大廈的觀塘順天邨，其中6幢須圍封強檢，其中天璣樓、天榮樓、天瑤樓及天權樓，發現逾1,000宗初陽個案，天瑤樓的初陽比率高達近30.9%，創圍封強檢大廈以來的新高。而天樂樓及天暉樓昨午（10日）亦被圍封強，預計於今日（11日）中午12時完成圍封強檢行動。