兩黑幫鬧市廝殺警連日拘逾100人　有幫派欲再突襲　警拘主腦制止

兩個本地黑幫幫派連日來在鬧市中互相斬人廝殺，警方針對兩幫人馬連日出動突擊搜查，在全港多個地點總共拘捕超過100人，當中上月起針對新界北總區的4宗黑幫暴力案件拘捕60人，人員同時制止其中一個幫派短期內向另一個幫派發動的襲擊，鎖定名單後以串謀傷人罪名拘捕10人，分別是6名主腦和骨幹成員，以及4名行動組成員。

「O記」在過去兩天聯同各大總區警員出動打擊三合會非法活動，包括突擊巡查全港多個娛樂場所，截至今日凌晨，總共拘捕75人，年齡介乎15至84歲，涉嫌罪名包括經營非法賭博場所、經營賣淫場所、販毒、持有攻擊性武器等。



警方上月起在針對新界北總區的黑幫暴力案件拘捕60人。（陳浩然攝）

新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德今午（13日）交代案情，指今年8月，情報顯示有兩個本地幫派因爭奪地盤和非法活動利益而引起糾紛，繼而升級，導致全港各地區發生與黑社會相關的嚴重暴力案件，當中新界北總區上月和本月份先後發生3宗相關案件，包括傷人、毆鬥和刑事毀壞，兩個幫派的成員受到嚴重傷害，接受治療後已經出院，而涉事車輛亦受到不同程度破壞。

警方管理層極度重視相關案件，隨即由新界北總區反三合會行動組接手調查，其間有情報顯示其中一個幫派針對另一個幫派而短期內發動襲擊，人員經深入調查和情報分析，迅速鎖定名單，前日和昨日在全港展開大規模行動，以串謀傷人罪名拘捕10人，分別是6名主腦和骨幹成員，以及4名行動組成員。

歐陽德又說，上述提及的新界北總區上月和本月份發生3宗和黑社會相關的嚴重暴力案件，警方出動全力調查，新界北總區反三合會行動組和元朗警區刑事部上月和本月份採取拘捕行動，連同制止幫派發動襲擊案件，人員總共拘捕59男1女，年齡介乎16至62歲，當中54人有三合會背景，當中12人更是骨幹成員，行動仍然繼續，不排除更多人被捕和遭到檢控。

有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟和新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德（左至右）交代案情。（鄭嘉惠攝）

有組織罪案及三合會調查科總督察胡瀟瀟亦指，警方高度重視和絕不姑息三合會嚴重暴力案件，一直在全港採取拘捕行動，前後總共拘捕該兩個本地幫派超過100人，部分是骨幹成員，甚至已被起訴。「O記」則聯同各大總區過去兩日和未來日子都會高調巡查和執法，打擊三合會非法活動，包括突擊巡查全港多個娛樂場所，截至今日凌晨，總共拘捕75人，年齡介乎15至84歲，涉嫌罪名包括經營非法賭博場所、經營賣淫場所、販毒、持有攻擊性武器。

胡瀟瀟強調，打擊黑社會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方繼續以情報主導方式，打擊黑社會收入來源，呼籲市民如有情報，請向警方舉報，世界盃即將開鑼，市民若有關於樓上無牌吧、非法收受賭注等相關資訊，亦可以聯絡警方。