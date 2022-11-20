港生台灣留學遇車禍重創　逾年未獲道歉賠償　官司解決無期

在台灣留學的23歲香港男生梁銘皓，去年1月在當地騎電單車時遇車禍，受傷腦部重創，險變植物人。幸經一年多治療後康復進度明顯，但仍未能言語或自由活動，更出現腦萎縮，至今仍要留在當地治療，並媽媽和看護貼身照顧，未能回港與爸爸團圓。梁爸爸直言，車禍的官司遲遲未完，至今未收到對方任何賠償及道歉，官司延長戰令他大失預算，即使想替兒子討回公道、獲得賠償以幫補醫療開支，但以現時捉襟見肘的情況而言，只能拿出僅餘儲蓄用在兒子醫療費上，「（打官司）有幾多錢就攞幾多錢，但（最後）都要找數比人，要睇醫生，有好多支出，唯有向現實低頭」。



梁爸爸現正留港工作，賺取銘皓在台近每月7萬港元開支。（黃偉民攝）

去年梁爸爸調查得悉，兒子騎電單車接載友人到嘉義布袋港遊玩，時速約50公里，駛出路口時，撞到迎面駛至的泥頭車。由於銘皓個性謹慎，在頭盔及電單車車尾皆裝上行車紀錄儀（車cam），故能拍得意外發生一刻。

事後梁爸爸囑付妻子重返現場拍照給他查看，揭發現場並非「十字路口」。梁爸爸表示，根據車cam顯示，銘皓當時是行駛大直路，而肇事泥頭車則是從地盤路駛出，惟車路左側設有高身圍板，當銘皓的電單車駛近路口時，該泥頭車卻突然從左側駛出，銘皓因未有減速，直撼泥頭車右方車門。梁爸爸事後查看意外照片，心痛看見泥頭車車門有被兒子撞及的凹痕，「我個仔撞到佢道門係有成個頭型係到，成個凹咗」。據當年妻子拍得的照片，左側設有高身圍板或有礙視線，路口右前方只放有一塊廣角鏡，並無其他交通燈或指示牌。>> 立即捐款：助23歲留學生梁銘皓繼續治療 <<

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梁爸爸表示，當銘皓的電單車駛近路口時，該泥頭車卻突然從左側駛出，銘皓因未有減速，直撼泥頭車右方車門。（黃偉民攝）

梁爸爸分別以刑事及民事控告涉事泥頭車司機，開庭至今已接近一年，惟現時除了得到由台灣當地強制購買的「強制險」外，梁爸爸亦未獲得泥頭車司機任何賠償，甚至沒收到一聲「對不起」。梁爸爸徵詢律師意見，要求賠5,400萬台幣（約1,357萬港元），並凍結泥頭車所屬公司的部分資產。

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由於意外發生的車路左側圍板內是一個地盤，現時對方亦聘請了律師，指地盤所設的圍板影響其視線，導致意外發生。梁爸爸不滿對方說辭：「呢啲全部都係借口，我而家告緊你，係你唔啱嘛。你咪去告返地盤。」他相信，因為對方知道他們不是本地人、亦不是富貴人家，故打算「將案件一直拖延下去」，梁爸爸慨嘆：「如果係咁就會一直被鬥死。」

面對官司不明朗，銘皓父母同意即使對方只賠償一半，即2000萬台幣（約500萬港元）也願意，但其律師最後卻建議將賠償降至1000萬台幣（約250萬港元）。原本梁爸爸打算今年帶銘皓回港，以當時的資金仍綽綽有餘；可是，此時對方卻再另加條件，要求撤銷所有刑事同民事的控告，令梁爸爸十分氣憤︰「我話唔得！我已經一退再退，冇得退，我話死都要同你打。」想到兒子現時狀態猶如被困黑房，不能自主，梁爸爸就悲從中來，「條氣好唔順，你（泥頭車司機）撞到我個仔咁，好唔公道，都唔認錯，你連最基本呢啲都唔負責」。>> 立即捐款：助23歲留學生梁銘皓繼續治療 <<

梁爸爸指，若不是眼見兒子在台灣治療見到成果，情況樂觀，他真的很想帶兒子回港。（黃偉民攝）

官司結案之日遙遙無期，即使想替兒子討回公道並獲得賠償幫補開支，現時卻無計可施。梁爸爸指現時市道差，其經營的汽車生意慘淡，入不敷支，現已傾盡所有，只希望能將僅餘儲蓄用在兒子醫療費上。梁爸爸坦言，「（銘皓留在台灣）主要嘅原因唔係單官司」，若不是眼見兒子在台灣治療見到成果，情況樂觀，他真的很想帶兒子回港。梁爸爸嘆氣指，「咁我又無能力制裁你，只能夠係認命，有幾多錢就攞幾多錢。（但最後）都要找數比人，要睇醫生，有好多支出。惟有向現實低頭，只可以係咁。」

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