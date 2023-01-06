美林邨奪命火｜警不排除「風火輪」起火　燒傷母及男友情況嚴重

大圍美林邨美槐樓今日（6日）發生奪命火警，一名15歲女童當場死亡，另外6人受傷送院，包括死者的45歲張姓母親，及其44歲麥姓男友。截至下午7時許，張婦及麥男仍留醫，情況嚴重；其餘4名介乎10至63歲的1男3女傷者均已出院。警方表示，經相關部門人員調查後，不排除是電動單輪車（俗稱「風火輪」）的電池起火引致火警。案件交由沙田警區重案組第二隊跟進。



警方在美林邨美槐樓奪命火警現場檢走一個「風火輪」，不排除是其電池起火引致火警。（楊嘉朗攝）

事發今日清晨5時47分，美槐樓26樓一個單位冒煙起火，並迅速陷入火海，大量濃煙噴出窗外，其間有着火的冷氣機由高處墮下。消防出動一喉一煙帽隊灌救至6時32分將火救熄，在單位內發現一具燒焦的屍體，其後證實是戶主的15歲女兒。另外，45歲女戶主於梯間被發現雙手二級燒傷送院，女戶主的男朋友燒傷及吸入濃煙於單位廁所內昏迷，另有1男3女毗鄰單位的鄰居吸入濃煙不適要送院。事件中共約100名居民要疏散。至下午約1時半，仵工將死者遺體移送殮房。現場消息稱，遺體嚴重燒焦，身體捲曲，雙手握拳。

起火單位付諸一炬，政府化驗所人員在內調查。

消防較早時交代案情，指出在起火單位發現有助燃劑，而且火勢蔓延速度很快，並不尋常，認為火警起因有可疑。鑑證科及政府化驗所人員下午亦進入起火單位，調查起火原因；警方則檢走單位內一個「風火輪」。有街坊稱單位男住戶（即麥男）平日有使用「風火輪」出入。