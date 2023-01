坪洲開槍案｜中3槍菲漢Oliver經商　目前情況危殆　友人聞訊大驚

大年初三「赤口」坪洲警員開槍案,2名警員深夜到永安街6號3樓1個劏房單位處理嘈音投訴時,其中1名高級警員被菲律賓籍男子叉頸。警員連開3槍,擊中該名43歲菲漢。中槍菲漢目前情況危殆,留醫東區醫院。



事發劏房住戶Mericel透露,中槍同鄉名叫Oliver,在中環經商。他們當時在慶祝農曆新年,她倦極而睡,朦朧間聽到3下槍聲,1名朋友返上樓通知她Oliver中槍,令她大為驚訝。



2名警員大年初三「赤口」晚上10時許,到永安街6號3樓1個劏房單位處理噪音投訴,期間1名菲律賓籍男子情緒激動,「叉頸」追打警員。2人由大廈扭打至街頭,警員被叉頸險昏厥。另1名警員動用胡椒噴霧無果,連開3槍分別擊中男子肩、手及腰部。

涉事單位住戶Mericel開槍時正在睡覺,指昨晚與朋友慶祝農曆新年,她倦極而睡。後來她聽到吵鬧聲,更傳出3下槍聲,於是起床望向街道發現朋友在街頭。朋友之後返回單位,告訴她Oliver中槍,令她大為驚訝(I was shocked)。

據Mericel所講,中槍男子名叫Oliver,於坪洲居住,在中環經商。朋友間不是經常開派對,只有在大時大節聚會,Oliver日常也不酗酒。昨晚眾人吃晚飯,又飲了些啤酒( we have dinner and a little bit beer also)。約10時許警察上門,不過她已經睡著,不了解詳情。

警員連開3槍,全部命中1名菲律賓籍男子,包括腰、手部位。Oliver其後由直升機吊送往港島東區醫院搶救,截至今日(25日)上午11時情況危殆。至於同行的另1名菲籍男子涉嫌「阻差辦公」及「襲警」被捕,其後被帶返現場調查。據了解中槍菲漢從事美容生意,友人則為技工。

至於2名受傷警員則扭傷,並無大礙,經即場治理後於年初四(25日)凌晨1時許,由直升機送院,其中開槍警員需臥擔架床入院;另一名警員則坐輪椅入院。至清晨6時半,2名警員經水警艇重返坪洲,先回警署協助調查。

