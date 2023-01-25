坪洲開槍案｜中3槍菲漢Oliver經商　目前情況危殆　友人聞訊大驚

大年初三「赤口」坪洲警員開槍案，2名警員深夜到永安街6號3樓1個劏房單位處理嘈音投訴時，其中1名高級警員被菲律賓籍男子叉頸。警員連開3槍，擊中該名43歲菲漢。中槍菲漢目前情況危殆，留醫東區醫院。



事發劏房住戶Mericel透露，中槍同鄉名叫Oliver，在中環經商。他們當時在慶祝農曆新年，她倦極而睡，朦朧間聽到3下槍聲，1名朋友返上樓通知她Oliver中槍，令她大為驚訝。



2名警員大年初三「赤口」晚上10時許，到永安街6號3樓1個劏房單位處理噪音投訴，期間1名菲律賓籍男子情緒激動，「叉頸」追打警員。2人由大廈扭打至街頭，警員被叉頸險昏厥。另1名警員動用胡椒噴霧無果，連開3槍分別擊中男子肩、手及腰部。

涉事單位住戶Mericel開槍時正在睡覺，指昨晚與朋友慶祝農曆新年，她倦極而睡。後來她聽到吵鬧聲，更傳出3下槍聲，於是起床望向街道發現朋友在街頭。朋友之後返回單位，告訴她Oliver中槍，令她大為驚訝（I was shocked）。

據Mericel所講，中槍男子名叫Oliver，於坪洲居住，在中環經商。朋友間不是經常開派對，只有在大時大節聚會，Oliver日常也不酗酒。昨晚眾人吃晚飯，又飲了些啤酒（ we have dinner and a little bit beer also）。約10時許警察上門，不過她已經睡著，不了解詳情。

警員連開3槍，全部命中1名菲律賓籍男子，包括腰、手部位。Oliver其後由直升機吊送往港島東區醫院搶救，截至今日（25日）上午11時情況危殆。至於同行的另1名菲籍男子涉嫌「阻差辦公」及「襲警」被捕，其後被帶返現場調查。據了解中槍菲漢從事美容生意，友人則為技工。

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至於2名受傷警員則扭傷，並無大礙，經即場治理後於年初四（25日）凌晨1時許，由直升機送院，其中開槍警員需臥擔架床入院；另一名警員則坐輪椅入院。至清晨6時半，2名警員經水警艇重返坪洲，先回警署協助調查。

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