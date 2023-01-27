旺角躁男乘的士以為被「呠」　馬路中心撻朵：我新義安㗎X你老母

今（27日）日網上流傳一段32秒的車cam片段，拍攝時間為今日凌晨零時，地點在旺角彌敦道576號對開馬路。片主駕車駛至上址時，疑不滿正前方一架的士收慢行駛，所以響咹提醒，懷疑因此觸怒了左前方一對正在上的士的男女。

當時左前方有一對男女在馬路中心準備乘的士，惟男子誤以為被「呠」，隨即離開車廂轉身以粗口「問候」響咹片主。該名身穿黑衣，沒有戴口罩的男子轉身怒道：「X你老母，做乜X嘢？X你老母。」期間更脫下Cap帽，加強氣勢。身旁女伴見狀檢起Cap帽，並多次制止男子及嘗試拉他上的士。



豈料男子未有聽從，反而走到片主車前大聲指罵：「呠乜X嘢啊？」更「撻朵」大喝：「我新義安架X你老母。」最終由女伴拉車回到的士上。發佈車cam影片的網民說「你咁樣全世界都知你邊飯，我砵前面架的士姐，嘈到你唔好意思囉。」



男子在旺角鬧市「撻朵」大喝：「我新義安架X你老母。」

較早前（1月6日）亦曾有人在街頭「撻朵」恐嚇小巴司機，最終被捕。一名綽號「阿燦」的男子於長沙灣長沙灣道833號一商場對開，疑因切線問題，與1名小巴司機口角，其間有人疑似「撻朵」自稱黑社會「勝和」，令小巴乘客一片嘩然。該案件當時列「刑事恐嚇」及「自稱三合會成員」，交由深水埗警區反三合會行動組跟進。

警方其後於周三（11日）在大埔拘捕2男2女，年齡介乎30至57歲，涉嫌「販毒」及違反《進出口（戰略物品）規例》，當中包括綽號「阿燦」的廖男。他亦懷疑與長沙灣恐案件有關，案件轉交有組織罪案及三合會調查科繼續跟進。