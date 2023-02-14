前財爺曾俊華遭假冒刊加密貨幣廣告　跑馬地86歲退休翁被呃$330萬

近年屢有騙徒假冒本港特首、司長等主要官員及立法會議員進行詐騙，其中前財政司司長曾俊華過往亦曾發文提醒市民小心騙局，指有騙徒利用其名義發表一篇教搵快錢的「專訪」。不過，仍有市民不慎墮進騙局，跑馬地一名86歲退休老翁於去年底，便在網上看到一個假冒曾俊華名義刊登的推廣加密貨幣廣告，深受吸引，最終誤信「投資經紀」的花言巧語，月內合共29次進行信用卡簽帳及匯款，被騙走330萬元。



去年12月28日，該名86歲受害人在網上看到一個據稱由前財政司司長曾俊華刊登的推廣加密貨幣廣告後，留下個人聯絡方法。其後有騙徒透過通訊軟件Whatsapp向受害人傳來訊息，並自稱是來自英國的投資加密貨幣經紀，遊說受害人投資加密貨幣，並表示能夠為其帶來後來豐厚的回報。期後受害人收到一個虛假投資交易網站的連結，騙徒借協助受害人登入上述網站為由，得到受害人的信用卡的資料。

受害人於去年12月29日至今年1月30日期間，先後向騙徒提供24次的信用卡交易一次性密碼，並且進行24次的信用卡簽帳，當中涉及大約210萬元。事主亦按騙徒要求進行5次匯款，把款項匯到另一騙徒的銀行戶口，當中涉及大約110萬元。受害人於上月底發現未能存取自己的投資戶口，加上騙徒失去聯絡，事主與家人商討後感到受騙，於是報警求助。案件中，受害人共被騙330多萬元。

曾俊華曾在他的Facebook專頁提醒市民，小心一篇以其名義發出的假專訪。（曾俊華Facebook專頁截圖）

去年除夕夜，曾俊華在facebook發文，講述自己被騙徒冒認及以其名義發出的一篇假專訪指「近日唔少朋友都話喺網上見到我一篇『專訪』，指我分享咗一個能夠搵快錢嘅秘密。其實，我好有信心，平日有睇開我facebook嘅朋友，一睇就應該知道呢個係假消息，假新聞。」而香港警察Facebook亦回應事件稱，呼籲大家切勿盲目相信騙徒的假「專訪」，凡事要調查清楚，切實人講就信，便可以避開網絡陷阱。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」 (網址： https://cyberdefender.hk )，或致電「防騙易」熱線18222查詢。