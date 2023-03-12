01狙擊│街頭行乞復常　本地乞丐訴說悲歌：政府津貼不夠維持生活

【隱形香港／突發／行乞】香港雖說是繁華都市，但街頭行乞問題一直存在，近月更受到社會關注，《香港01》在2月中上旬曾3次走訪港九新界5區，了解本港街頭行乞情況，記者先後見過27名乞丐，尤以旺角及深水埗區最多，分別有10人及11人，當中包括被捕的傷殘男女及被網民戲稱為「東邪」的吹蕭男子。中港兩地全面通關後，內地乞丐湧港「搵食」固然是街頭行乞「復常」的成因之一，但記者發現本地長者行乞人數也不少，有人向記者透露雖已領取政府津貼，但金額不足維持基本生活，每月支付房租後已所剩無幾，要另行籌措生活費。他們當中有的已年屆七旬，有的因健康問題無法工作， 故不得已只能在街頭行乞，望市民施捨捐款補貼生計。

有社工指，長者繳交房租後要行乞維持生活，情況並不多見，但承認基層如沒有公屋，要租住私樓或劏房，租金負擔沉重。年老體弱的基層生活更加困難，「年紀大你更加難搵工，一係行乞一係執紙皮」，建議弱勢基層尋找社工協助，尋求適切幫忙。



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記者於2月中上旬多次走訪旺角、深水埗、荃灣、屯門及金鐘5區，觀察本港街頭行乞的情況，總共發現27名乞丐（已剔除重複出現人士），尤以旺角及深水埗區最多，分別有10人及11人。在港鐵站出入口、鬧市路口及街市等人流多的地點，不難發現乞丐的蹤影，其中大多是行動不便的長者，有的唱歌演奏「賣藝」，亦有人攜同愛犬到街頭求施捨，他們行乞時間不定，如沒有「生意」便會轉場，當中不少行乞人士是說廣東話，

記者在2月15日巡經旺角，就發現一名操普通話、裝有義肢的老翁在旺角彌敦道623號街頭賣手工藝品，偶有市民路過會放下零錢。記者原以為他也是內地傷殘乞丐，但約10分鐘後，有多名軍裝警員到場向老翁問話，發現他持有本地身份證，惟不懂說廣東話，警員僅勸喻老翁離開，未有拘捕。翌日（16日）記者又在彌敦道與亞皆老街的十字路口遇到這名老翁，他同樣在街頭做手作，等待善心人打賞。

老翁在地上簡單鋪一塊布，把多個親手織造的手工花放在上面，旁邊擺放一個透明膠袋，內有多枚硬幣，然後在鬧市中低頭織花。這次記者上前攀談，老翁邊織花，邊以濃厚口音的普通話自述身世，他自稱來自重慶，年屆60歲才來港居住，至今已十多年，這些年都是在街頭賣手作維生。記者見他裝有義肢，又年屆七旬，遂問他有否領取政府資助，老翁僅說政府津貼「一個月只有1,800元，我租房子就4,000塊（元），還要食飯」，他多次重覆說在街頭賣手作，只為生活食飯。

老翁說一小時可織到一個花，一日可織十多個，大花賣60元，小花賣30元，運氣好一日可賺200至300元，一個月下來便夠錢交房租及食飯。在香港街頭賣手作多年維生，難道他沒想過回鄉？他只推說內地已沒有親人。記者再問他可否留下聯絡方法，又是否需要社工跟進，老翁只搖搖頭，繼續自顧自織花。記者在場觀察，偶有市民放下零錢，也有善心人給予老翁數十元，但都未有拿取手作。

屯門新墟街市亦有類似的行乞個案。記者在2月10日及2月22日下午在新墟街市對開一塊空地，見到同一個男子躺在地上，身旁放置一個鐵兜行乞，於是上前了解。男子表示自己已年屆70歲，有領取綜援，獨居於屯門，房租每月3,800元。他自言以前做搬運工，但因捱得多手腳酸痛，無法工作，遂轉為行乞，只為「賺少少錢交租水電煤搵兩餐」。他會在新墟街市或蔡意橋行乞，由上午坐到下午4或5時便離開，每日約賺百多蚊，並指平時有警察來驅趕，但從未被拘捕，「啲人無聊就報警」。

施麗珊指長者繳交房租後要行乞維持生活，情況罕見，但指綜援家庭如沒有入住公屋，租金負擔就很沉重。（資料圖片）

社區組織協會副主任施麗珊指，長者因繳交房租後，要行乞維持生活，情況並不多見，但她承認綜援家庭如沒有公屋，一旦租住私樓或劏房，租金支出往往超出政府津貼，「無論長者或家庭，一、二人家庭最容易超」。施麗珊又指，這些綜援家庭一般靠打散工補貼生計，「但年紀大你更加難搵工，一係行乞一係執紙皮」。



施麗珊建議，有需要的人士應嘗試申請過渡性住屋，因租金不會多於綜援援助金額，可以住到上樓為止；又或者透過社工申請基金，可補貼租金差額，如4,000元劏房租金，政府津貼1,500元，基金則可補貼1,500元，惟只能夠幫助3至5個月。她估計上述個案的長者或不知道相關資助計劃，建議他們尋找社工協助，尋求適切幫忙。