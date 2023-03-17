警破16騙案涉款350萬拘18人　有騙徒扮低匯率兌人民幣收錢不兌錢

警方由本周三（15日）至今日（17日），一連3日進行代號「世爵」的反詐騙行動，偵破16宗騙案，手法包括網上購物、求職、網上情緣及電話騙案等，亦有騙徒在WeChat、WhatsApp等網上平台，訛稱可以低於市面的匯率兌換人民幣，收錢後未有兌換貨幣予事主。各宗案件涉款合共接近350萬元，最大一宗達60萬元，行動中警方拘捕11男7女，年齡介乎14至82歲，相信涉及數個犯罪團伙，不排除有更多人被捕。



其中一名疑犯黑布蒙頭由警員押走。據了解，他涉嫌負責在網上購物騙案中作跑腿，出面負責購物。（陳浩然攝）

油尖警區刑事調查隊第11隊督察葉恩樺表示，被捕人職業包括裝修工人、侍應、建築工人、學生等，亦有人報稱無業，涉嫌罪名為「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

葉恩樺指出，近期一些騙案當中，騙徒致電事主，假扮為其親友，聲稱被拘捕扣留，需要轉帳或提取現金作保釋金。今次行動破獲的其中一宗案件，事主收到電話後感可疑並報警，警方成功在事主與騙徒交收現金時拘捕涉案本地男子，相信他為犯罪集團的跑腿，他正被扣查。警方提醒，警察不會要求市民在警署以外地點處理保釋金或作資金調查，若市民接獲可疑來電，應與親友商量及報警求助。

警方又提醒市民留意另外兩類騙案：

．網上購物騙案：騙徒會假扮網購平台的商人，要求買家在網上轉帳支付貨款，但收錢後無交貨且失去聯絡；亦有騙徒會假扮買家，存入空頭支票予出售物品的事主，至事主交貨後發現彈票時，已被騙徒封鎖無法繼續聯絡。警方提醒市民可考慮在網上購物時，選擇以現金付款及面交貨物。

．釣魚短訊騙案：騙徒會發出短訊，訛稱事主有某商戶的會員積分，可加一元換領獎賞，要求市民打開短訊內的網站連結，並提供信用卡資料及一次性密碼，乘機綁定事主的信用卡並進行交易。市民點擊連結前，除應留意連結是否真確外，亦要注意自己提供的是單次使用的交易密碼，還是用作綁定戶口的驗證碼。

油尖警區刑事調查隊第11隊督察葉恩樺（陳浩然攝）

警方提醒，市民若提供戶口作收受金錢的工具，有可能干犯洗黑錢罪，一經定罪最高判囚14年，呼籲市民切勿以身試法。市民如懷疑受騙，可致電「防騙易」熱線18222查詢。