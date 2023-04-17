車cam瘋傳｜男子元朗駕電動滑板車疾駛　遭私家車撞至倒地翻滾

電動滑板車及電動單車合法化如箭在弦，惟其道路安全性備受社會關注。昨日（16日）網上瘋傳一段長約22秒的車cam片段，可見1名男子駕駛電動滑板車，沿青山公路—元朗段馬路邊瘋馳疾駛，期間幾乎與馬路上的車輛並排而行，更一度左搖右擺，險象環生。途至攸田東路交界時終發生意外，一輛私家車左轉時收掣不及，左邊車頭撞倒滑板車男，他驟變滾地葫蘆、倒地翻滾；幸他未有大礙，自行起身再扶起滑板車。據片段顯示，事發於昨午約12時17分，惟警方未有接獲相關報案。



相關片段引起網民關注，尤其擔憂電動滑板車合法化後「遲吓呢啲（同類意外）會唔會經常發生？」、「仲話合法化？合法化相信仲多事故！」亦有網民認為電動滑板車仍未合法，應該報警處理，「1823告佢啦，在馬路上危險駕駛，引致嚴重交通意外！」有人則慨嘆「呢啲電動滑板車本身是作玩樂，依家啲人已經用嚟代步。」

根據目前規例，在行車道、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌「電動可移動工具」（例如：電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑板、電動單車等）可能違反《道路交通條例》（香港法例第374章）及其附屬法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬港元及監禁12個月。

運輸署近年就電動滑板車、電動單車及俗稱「風火輪」的電動單輪車等電動可移動工具展開立法工作，研究是否可以安全使用。消息指，電動滑板車及電動單車最快於今年底合法化，但只可於指定單車徑，例如將軍澳、白石角等單車徑使用，時速限定最高25公里。至於「風火輪」、電動平衡車等，由於沒有車頭燈及制動系統等，初步無望合法使用。