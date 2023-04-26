觀塘墮𨋢槽工傷｜清潔公司指死者為外判工　勞工處勒令暫時停工

觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓昨晚（25日）發生奪命工業意外，一名73歲男清潔工人，懷疑意外由上址30樓風櫃房升降機救生門，直墮𨋢槽井道底坑，最終分屍慘死。《香港01》記者今日（26日）下午重返現場了解，可見便衣警在場調查，另外於事發30樓風櫃房亦有職員出入，並要求記者離開。

負責大樓清潔的時運服務有限公司回覆《香港01》查詢時指出，事主是外判員工，事發時正於友邦九龍大樓與數名清潔工友在風櫃房進行清潔工作，事主工作範圍並不包括升降機槽，事故原因正在由有關政府部門進行調查，



時運公司又指，獲悉事件後即時派員到現場了解事件及協助調查工作，同時亦知會相關持份者包括保險公司跟進事件，並安排香港紅十字會為事發時在現場工作的人士提供心理支援服務，公司對該名清潔工友意外離世表示悲痛，正與其僱主及相關持份者跟進有關善後工作。

勞工處發言人表示，高度關注昨日（25日）下午在觀塘一幢商業大廈發生的一宗致命工作意外，意外中一名男工在該大廈30樓的風櫃房進行清潔工作期間，從升降機槽的緊急通道墮下至升降機槽底，當場證實死亡，對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

發言人指出，得知意外發生後，勞工處已即時派員到意外現場展開調查，已向有關僱主和處所佔用人發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈進行任何涉及清潔或開啓升降機槽的緊急通道門的工作，直至勞工處信納有關僱主和處所佔用人已採取措施消除有關危害，才可復工，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，若調查發現有違例事項，定會依法處理。

就昨日的意外，勞工處會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生，勞工處亦會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜，以及密切跟進有關個案。對於有經濟困難的家庭，勞工處會協助他們申請合適的緊急援助基金，勞工處亦會因應家屬的需要及意願，就經濟或其他方面的援助聯絡社會福利署。