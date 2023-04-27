長洲謀殺｜疑兇為死者手下　常口角動武　死者追討數百元爆衝突

長洲今早（27日）發生謀殺案，一名52歲姓李男子和一名43歲姓羅男子在大新後街打鬥，李男受傷昏迷送院不治；羅男一度逃去，其後遭警方於北社新村的住所拘捕。警方經調查後相信案件涉及兩人金錢糾紛。據了解，死者花名「白板仔」，疑兇花名「細舊」，兩人同有黑幫新義安背景，疑兇更是死者手下，過去曾牽涉毒品買賣，兩人素有積怨，經常口角，甚至動武。

消息指，兩人今日相遇，李男向羅男追討一筆數百元款項，雙方理論期間再度大打岀手，有人聲稱打鬥期間，死者因失平衡而跌倒，頭部着地，羅男其後離開現場。



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案發在今早近11時，李男與羅男在長洲大新後街因故爭執，兩手手上有單車鎖鏈，其間互相拉扯並有輕微推撞。有街坊表示，羅男有吸食冰毒習慣，經常胡言亂語神智不清。事發時羅男與李男在街上碰面，羅男突然喝問：「做咩搵人打我？」李男感到莫名其妙，雙方起衝突互有推撞，其間李男曾爆粗質問對方「做乜X嘢？你講乜X嘢呀？」。其後李男被推落地上，後腦着地，再被對方腳踢頭臉多次。有街坊勸阻不果，在李男倒地後曾有街坊上前叫他「醒呀」，救護員不久接報趕至為李男急救。

警方水警總區刑事部謝旦生警司交代案情指，警方上午10時53分接獲市民報案，長洲大新後街有兩名男子爭執及打鬥，警員迅速去到現場，發現一名男子昏迷，襲擊者已離開，事主被送去長洲醫院，延至大約11時53分不治，相信死因和是次襲擊有關，但確實死因有待驗屍確定，案件列為「謀殺」處理，水警總區刑事部聯同長洲同袍掌握襲擊者資料，前往其住處作出拘捕。

警方經調查後，相信兩人是長洲居民，互相認識，同有黑社會背景，今次案件由金錢糾紛引起，案件仍在調查中。