巨型黃鴨放氣「倒臥」水面　情侶扮「喊喊」打卡稱失望

兩隻巨型黃色橡皮鴨相隔十年後再來香港展出，今日（10日）首日正式出場卻發生「悲劇」。現場有大批市民前來跟兩隻黃鴨「打卡」，可惜至大約下午1時50分，現場消息指其中一隻黃鴨懷疑「漏氣」，迅速「伏屍」水面，只剩另一隻黃鴨「孤家寡

『鴨』」屹立在水上，有市民苦笑失望︰「都有影嗰pat嘢嘅」。



不少市民特意帶同黃鴨公仔前來與兩隻黃鴨「打卡」，惟只剩下一隻屹立在水上（）

梁小姐和陳先生昨晚（9日）在看演唱會前路過，指當時已見到黃鴨，今日特意再希望在日光再睹黃鴨風采：「日頭嘛，唔同㗎」。可是他們當下午1時許到達，惜只見可愛的黃鴨已變成「一灘嘢」。即使特意前來，幸昨晚已「打卡」，笑指並沒有很失望，並用手機拍下黃鴨扁了的樣子。

梁小姐和陳先生今日再來「打卡」，幸昨晚已「打卡」，笑指並沒有很失望。（吳詠瑩攝）

有市民特意帶同黃鴨毛公仔前來「打卡」，Debby指自己是由尖沙咀搭船前來，在船上仍能看見黃鴨「pat pat」，2隻黃鴨仍然雙雙「健在」，但下船上岸後，轉過頭來其中一隻黃鴨已經扁了，苦笑：「都幾失望」、「都有影嗰pat嘢嘅」。

Debby指自己是由尖沙咀搭船前來，在船上仍能看見黃鴨「pat pat」，但上岸後就只剩下一隻。（陳泳蘊攝）

一對操國語的居港情侶曾在10年前一同看黃鴨來港展出，相隔10年後，今日特意再來看看「結婚後」帶了第二隻來港的黃鴨，不過到達時其中一隻已經漏氣扁了，所以在與巨鴨合影時擺出哭泣表情，扮演著餘下黃鴨的心情。

在港居住印尼人房先生帶同11歲女兒到黃鴨合照，女兒在現場附近買了一迷你小黃鴨，對於其中一隻漏氣表示有點失望。

在港居住印尼人房先生帶同11歲女兒到黃鴨合照，對於其中一隻漏氣表示有點失望。（吳詠瑩攝）

▼其中一隻巨型黃鴨漏氣「倒臥」水面▼



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▼6月9日 市民傍晚空群而出拍攝巨鴨▼

