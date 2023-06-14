滅蟲藥意外｜磷化鋁可致命　台灣除蟲工人誤用致4歲童身亡判監2年

灣仔一個尼泊爾家庭日前使用含有磷化鋁的除害劑滅蟻後，一對姊弟及其母親中毒，出現噁心和嘔吐，幸無大礙；2名消防員在清理化學品行動中感不適。翻查資料磷化鋁足以致命，2021年台灣高雄劉姓屋主聘人除蟲，工人用含有磷化鋁的農藥燻蒸，一家四口翌日呼吸困難並嘔吐，其中4歲女兒不治。涉事滅蟲工人昨日（13日）涉過失致死罪成，判刑2年。



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前年10月，高雄劉姓屋主委託姓林除蟲工人清除蛀蟲，林男使用磷化鋁農藥燻蒸，翌日一家四日回家味道仍然殘留，他們吸入後中毒，感到胸悶、呼吸急促、嘔吐等，其後送醫。其中4歲女童急救後不治，林男涉嫌過失致死罪被捕。

根據當地農委會資料，磷化鋁為燻蒸劑，商品名為「好達勝」，多用在倉庫除蟲使用。法官判刑時亦指明「審酌被告已明知含有磷化鋁之農藥好達勝具有劇毒性，不得使用於一般住宅內，及蒸燻期間不得居住於該住宅內之事項，未告知居住在該住宅內之人，造成1死1傷之結果。」昨日（6月13日）經審理後判刑，高雄地院依過失致死罪判林男2年刑期。

香港衞生防護中心昨日提醒市民，磷化鋁於接觸水份或濕氣後會釋放磷化氫，吸入磷化氫有機會出現噁心、嘔吐、腹瀉、心律不正、低血壓和急性腎損傷等症狀。漁農自然護理署建議市民，只選擇已註冊並附有正確中英文標籤的除害劑。使用已註冊除害劑時，市民應遵照標籤上的使用方法和指示做足安全措施。市民使用除害劑後如有不適，應立即求醫。