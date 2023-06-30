麵粉伯伯｜街坊領遺體殮葬無果　將土葬沙嶺公墓　下周辦紀念儀式

在土瓜灣擺檔多年的「麵粉伯伯」，今年3月在區內後巷昏迷後離世，熱心街坊知悉後，不欲作為社區一份子的伯伯被當無名孤魂下葬沙嶺公墓，盼取回遺體殮葬，但因未找到伯伯身份證，苦無進展。

其中一名有份跟進事件的土瓜灣街坊馬小姐今日（30日）在facebook發帖，稱食環署會根據法庭命令，安排麵粉伯伯土葬於沙嶺公墓，並會有棺木安放遺體。街坊將在下周六（7月8日）中午，在葵涌公眾殮房外，為麵粉伯伯舉行紀念儀式。《香港01》正向食環署查詢有關麵粉伯伯安葬安排的最新詳情。



土瓜灣街坊馬小姐在facebook公布麵粉伯伯的下葬及紀念儀式安排。（To Kwa Wan 土瓜灣之友facebook截圖）

馬小姐在帖文指出，引述警方指，若日後有麵粉伯伯的親人出現，「會存在一些責任問題」，故食環署不會批准未找到伯伯證件的街坊認領遺體。警方其後交由社區組織協會社工協助與食環署安排詳情，馬小姐於最近接獲社工指，食環署根據法庭命令，將安排麵粉伯伯土葬於沙嶺公墓，並會有棺木安葬，待6年後再起骨公葬或撒灰。經商議後，紀念儀式定於7月8日中午12時至下午1時，在葵涌公眾殮房外舉行，可安排約20名街坊出席。

帖文指出，食環署會協助安排小量鮮花及香燭，出席儀式的街坊亦可自行安排其他祭品。由於衛生署醫生不建議瞻仰遺容，故屆時不會開棺進行儀式；儀式後麵粉伯伯的遺體將送往沙嶺公墓安葬，有意前往的街坊要自行安排交通工具及預早提供車牌作登記。

吳衛東：若6年後無家人領遺體 料需安排火化

跟進事件的社區組織協會幹事吳衛東表示，周三（28日）收到食環署人員通知，指法庭方面命令安排麵粉伯伯以土葬方式下葬，而食環署亦會安排靈車及棺木，將麵粉伯伯遺體運往沙嶺公墓安葬。

吳衛東又指據現時食環署規定，凡葬於沙嶺土葬6年的骸骨，必須遷移或撿拾。他估計如果屆時未有家人領回遺體，將需要安排將麵粉伯伯的遺體火化及撒灰，協會會繼續跟進事件。

土瓜灣「麵粉伯伯」是區內集體回憶。（網上圖片）

《香港01》記者早前走訪土瓜灣各處，與街坊一同重組麵粉伯伯生前點滴，得知他生前流連街頭小巷擺檔，默默坐在街頭揉麵團做「魚仔」，從不主動叫賣，常常坐在便利店外開飯，偶爾會小酌兩杯，但從來不會喝醉；夜晚又會到公園露宿。有街坊痛心他孤家寡人、居無定所，曾善意相贈衣食，他從不接受，甚至帶點脾氣地回絕，街坊笑笑口稱﹕「佢好有骨氣！」

▼懷疑是麵粉伯伯的生前家當放於後巷▼

